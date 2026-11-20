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Dare continuità alla vittoria di Giugliano e trasformare i segnali di ripresa in certezze. Questo è l’obiettivo del Savoia atteso domani, sabato 21 novembre alle 17:30, dal derby contro il Sorrento allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C.

I bianchi ritornano davanti al proprio pubblico per affrontare i rossoneri in un derby campano che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni. Le due squadre arrivano all’appuntamento con situazioni di classifica molto diverse. Il Savoia occupa il 18° posto con quindici punti, mentre il Sorrento è terzo a quota ventitré. Otto lunghezze separano le due compagini, ma i precedenti e il recente incrocio in Coppa Italia lasciano aperto ogni pronostico.

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Iniziativa “Una fascia rossa contro la violenza sulle donne”

La Serie C scende in campo per dire “No” alla violenza sulle donne e in occasione di questa quindicesima giornata verranno indossate dai capitani delle fasce di colore rosso.

La comunicazione dell’iniziativa non si limiterà al campo, dove grafiche led e fonica saranno parte integrante della campagna, ma punterà anche alla sensibilizzazione di tifosi e spettatori tramite i canali social della Serie C. Inoltre, tutte le maglie indossate dai capitani, successivamente autografate, potranno essere aggiudicate tramite le aste benefiche su seriec.charitystars.com fino al 30 novembre, a sostegno del Centro Antiviolenza Artemisia, impegnato sul territorio di Firenze da oltre trent’anni nel contrasto ad ogni forma di violenza su donne, bambini e adolescenti.

Savoia, in successo a Giugliano per ripartire

La formazione di Alessandro Formisano arriva all’appuntamento dopo la preziosa vittoria in casa del Giugliano per 3-2, un risultato che restituito fiducia all’ambiente depresso dopo la sconfitta casalinga contro la capolista Potenza.

Il cammino dei bianchi fino a questo momento è stato molto altalenante: quindici punti in quattordici partite, con tre vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Diciassette reti realizzate e ventitré subite. Numeri che sottolineano soprattutto la necessità di trovare maggiore solidità difensiva.

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La formazione oplontina ha infatti incassato mediamente 1,64 gol a partita, riuscendo a mantenere la porta inviolata solo in tre occasioni. In compenso, la squadra ha dimostrato di possedere risorse offensive importanti, andando a segno almeno una volta in quasi tutte le partite disputate.

Tra i marcatori figurano Francesco Meola, autore di cinque reti, e Philip Yeboah, con quattro gol, ma nella sfida del De Cristofaro è ritornato a timbrare il cartellino anche Alessio Nepi.

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Sorrento, terzo in classifica, ma con qualche difficoltà

La formazione di Vincenzo Maiuri si presenta a Torre Annunziata forte di un rendimento complessivamente superiore: sette vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, con diciotto gol segnati e sedici subiti.

I rossoneri sono reduci dal successo per 2-1 contro il Monopoli, che ha interrotto la scia di risultati di resultati negativi, fatta di tre sconfitte e due pareggi. Il rendimento esterno, tuttavia, rappresenta un elemento di attenzione: nelle ultime tre trasferte tra campionato e Coppa Italia, il Sorrento non ha conquistato vittorie.

Tra i marcatori spiccano Riccardo Cargnelutti, con cinque reti, ed Ernesto Starita con quattro.

I precedenti sorridono al Savoia

Il dato più incoraggiante per i tifosi oplontini riguarda i confronti diretti. Nei tre precedenti riportati, il Savoia ha sempre battuto il Sorrento:

27 ottobre 2026 (Coppa Italia Serie C): Savoia 2-0 Sorrento

27 gennaio 2019 (Serie D, girone H): Sorrento 2-3 Savoia

7 ottobre 2018 (Serie D, girone H): Savoia 2-1 Sorrento

Le probabili formazioni

Savoia (3-4-1-2): Leonardo; D'Amore, Noce, Portanova; Iob, Meola, Alfieri, Martina; Riccardi; Scotti, Nepi.

Sorrento (3-5-2): Harrasser; Viscardi, Cargnelutti, Fusco; Paglino, Capezzi, Cuccurullo, Potenza, Crecco; Bolzan, Parker.

La designazione arbitrale

Arbitro: Gabriele Totaro (Lecce). Assistenti: Andrea Manzini (Voghera) e Angelo Mazza (Reggio Calabria). Quarto Ufficiale: Maria Marotta (Sapri); FVS: Luca Chianese (Napoli)

Dove vedere Savoia-Sorrento

Calcio d’inizio alle ore 17:30. Diretta su Sky Sport (canale 255) e in streaming su Sky Go e NOW.