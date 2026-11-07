Savoia-Potenza, Ivan Tisci torna al Giraud dopo 26 anni: si riapre il cassetto dei ricordi

Insieme a lui ci sarà Daniele De Vezze, suo vice e compagno di squadra nell'indimenticabile campionato cadetto del 1999-2000

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Ventisei anni sono tanti. Abbastanza perché un calciatore lasci il posto all'allenatore, perché cambino le generazioni sugli spalti e perché una partita diventi un ricordo. Non abbastanza, però, perché Ivan Tisci abbia dimenticato il Giraud. Domenica 8 novembre tornerà nello stadio che lo ha visto indossare la maglia del Savoia, questa volta alla guida del Potenza. E per chi c'era in quella stagione, soprattutto in quella straordinaria avventura in Serie B, sarà anche l'occasione per rivedere, attraverso di lui, un pezzo di quel Savoia.

C'è anche un altro filo che lega la panchina del Potenza al Savoia della stagione 1999-2000. Al fianco di Ivan Tisci, infatti, siede Daniele De Vezze, oggi suo vice, che proprio in quel campionato vestì la maglia biancoscudata.

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Non sarà una trasferta come le altre per il tecnico rossoblù. Il ritorno a Torre Annunziata lo riporterà inevitabilmente agli anni in cui era uno dei protagonisti della formazione biancoscudata, in un periodo che occupa un posto particolare nella memoria sportiva della città. E anche per i tifosi sarà un'occasione per riconoscere un volto appartenuto ad un periodo indimenticabile.

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Due esperienze con la maglia biancoscudata

Il rapporto tra Tisci e il Savoia si è sviluppato in due momenti distinti. La prima esperienza risale alla stagione 1995-96, in Serie C1, quando collezionò 28 presenze e due reti. Il secondo capitolo arrivò nel campionato 1999-2000, quello della storica partecipazione del Savoia alla Serie B: in quell'annata disputò 18 partite, realizzando un gol.

Il bilancio complessivo parla di 46 presenze e tre reti con la maglia biancoscudata. Ma al di là dei numeri, è soprattutto la seconda parentesi a legare il suo nome a una delle stagioni più significative della storia recente del club. Il Savoia si confrontava con realtà importanti del calcio nazionale e il Giraud diventava il punto di riferimento di una città che viveva un'esperienza sportiva di grande prestigio.

Dal campo alla panchina

Dopo l'esperienza in maglia biancoscudata, Tisci ha proseguito la carriera da calciatore in diverse piazze del calcio professionistico italiano, vestendo, tra le altre, le maglie di Pescara, Avellino, Modena e Crotone.

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Conclusa l'attività agonistica, ha intrapreso il percorso da allenatore, maturando esperienze con diverse formazioni, tra cui Fasano, Audace Cerignola e Pineto, prima di approdare al Potenza nell'estate del 2026.

Il presente con il Potenza, il passato con il Savoia

Il ritorno al Giraud arriva anche dopo un riconoscimento personale: Tisci è stato infatti premiato come allenatore del mese di ottobre della Serie C, un attestato per il lavoro svolto alla guida della formazione lucana.

Domenica, però, accanto agli aspetti tecnici e agonistici della sfida, ci sarà inevitabilmente spazio per qualcosa che appartiene alla memoria e alle emozioni.

Ci sarà probabilmente un momento, prima del fischio d'inizio, in cui Ivan Tisci alzerà lo sguardo verso gli spalti del Giraud. E sarà difficile che quel colpo d'occhio non lo riporti indietro di quasi 26 anni, a quando percorreva quel campo con la maglia biancoscudata. Riaffioreranno volti, partite, emozioni e frammenti di una stagione che ha lasciato un segno nella storia del Savoia. Sarà così anche per quei tifosi che ebbero il privilegio di vivere la straordinaria avventura in Serie B e che, domenica, ritroveranno in quel ritorno un pezzo della propria memoria calcistica. E chissà che, per un istante, dagli spalti non arrivi a Tisci lo stesso calore di allora, quello di una Torre Annunziata che in quella stagione aveva imparato a sognare in grande insieme al suo Savoia.