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Coppa Italia Serie C, il Savoia cerca il riscatto nel derby con il Sorrento: in palio i quarti di finale
La formazione di Formisano punta a ritrovare fiducia e serenità in una sfida secca che non ammette passi falsi
Dopo il deludente pareggio in casa con il Cosenza, che ha provocato una dura contestazione da parte del pubblico, e il faccia a faccia tra il presidente Nazario Matachione e i tifosi della curva, il Savoia torna in campo domani, martedì 27 ottobre, allo stadio Alredo Giraud, nel derby di Coppa Italia di Serie C contro il Sorrento.
Il cammino del Savoia in questa competizione
La squadra oplontina ha conquistato la qualificazione attraverso due vittorie in trasferta, dimostrando concretezza e capacità di reagire.
Nel primo turno, la formazione guidata da Alessandro Formisano ha superato la Casertana per 2-1. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Franco Vezzoni, il Savoia è riuscito a ribaltare il risultato con i gol di Alessio Nepi nel recupero del primo tempo, e di Vincenzo Alfieri nella ripresa.
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Ancora più convincente è stata la sfida del “Massimino” contro il Catania, dove il Savoia si è imposto per 3-0 con le reti di Giorgio Tumbarello e la doppietta di Nepi.
Sorrento, qualificazione conquistata con grinta
Nel primo turno il Sorrento ha affrontato in trasferta il Giugliano in una gara equilibratissima, senza grandi sussulti e terminata 0-0 nei tempi regolamentari. Poi la lotteria degli undici metri, dove sono stati decisivi tre errori dei gialloblù.
Nel turno successivo, la formazione rossonera ha superato il Cosenza per 1-0; decisiva la rete di Antonio Potenza che ha permesso alla squadra di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.Lo sport che segui, prima delle altre notizie Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Il programma degli ottavi
Il calendario si sviluppa tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026.
Ad aprire il turno, alle ore 20:30, saranno Potenza-Bari, su Sky Sport 252, e Altamura-Gubbio, su Sky Sport 254.
Riflettori puntati sul derby campano tra Savoia e Sorrento, in programma alle ore 21 in diretta su Sky Sport 256 e NOW.
Il programma proseguirà mercoledì 28 ottobre con altre cinque sfide: alle ore 18 si giocheranno Spezia-Livorno, su Sky Sport 253, e Dolomiti Bellunesi-Desenzano, su Sky Sport 255, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Carpi-Ravenna, su Sky Sport 254; Union Brescia-Cittadella, su Sky Sport 253 e Campobasso-Latina su Sky Sport 255.
Tutte le partite sono disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go.
I match si disputeranno in gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a decidere le squadre che accederanno ai quarti di finale.
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