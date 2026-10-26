Coppa Italia Serie C, il Savoia cerca il riscatto nel derby con il Sorrento: in palio i quarti di finale

Dopo il deludente pareggio in casa con il Cosenza, che ha provocato una dura contestazione da parte del pubblico, e il faccia a faccia tra il presidente Nazario Matachione e i tifosi della curva, il Savoia torna in campo domani, martedì 27 ottobre, allo stadio Alredo Giraud, nel derby di Coppa Italia di Serie C contro il Sorrento.

Il cammino del Savoia in questa competizione

La squadra oplontina ha conquistato la qualificazione attraverso due vittorie in trasferta, dimostrando concretezza e capacità di reagire.

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Nel primo turno, la formazione guidata da Alessandro Formisano ha superato la Casertana per 2-1. Dopo il vantaggio dei padroni di casa, firmato da Franco Vezzoni, il Savoia è riuscito a ribaltare il risultato con i gol di Alessio Nepi nel recupero del primo tempo, e di Vincenzo Alfieri nella ripresa.

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Ancora più convincente è stata la sfida del “Massimino” contro il Catania, dove il Savoia si è imposto per 3-0 con le reti di Giorgio Tumbarello e la doppietta di Nepi.

Sorrento, qualificazione conquistata con grinta

Nel primo turno il Sorrento ha affrontato in trasferta il Giugliano in una gara equilibratissima, senza grandi sussulti e terminata 0-0 nei tempi regolamentari. Poi la lotteria degli undici metri, dove sono stati decisivi tre errori dei gialloblù.

Nel turno successivo, la formazione rossonera ha superato il Cosenza per 1-0; decisiva la rete di Antonio Potenza che ha permesso alla squadra di conquistare la qualificazione agli ottavi di finale.

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Il programma degli ottavi

Il calendario si sviluppa tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2026.

Ad aprire il turno, alle ore 20:30, saranno Potenza-Bari, su Sky Sport 252, e Altamura-Gubbio, su Sky Sport 254.

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Riflettori puntati sul derby campano tra Savoia e Sorrento, in programma alle ore 21 in diretta su Sky Sport 256 e NOW.

Il programma proseguirà mercoledì 28 ottobre con altre cinque sfide: alle ore 18 si giocheranno Spezia-Livorno, su Sky Sport 253, e Dolomiti Bellunesi-Desenzano, su Sky Sport 255, mentre alle 20.30 scenderanno in campo Carpi-Ravenna, su Sky Sport 254; Union Brescia-Cittadella, su Sky Sport 253 e Campobasso-Latina su Sky Sport 255.

Tutte le partite sono disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go.

I match si disputeranno in gara unica a eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno i calci di rigore a decidere le squadre che accederanno ai quarti di finale.