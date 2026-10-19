Torre Annunziata, Emanuele Filiberto replica alle critiche: «Il Savoia si salverà»

Emanuele Filiberto interviene sulla crisi del Savoia nel corso delle polemiche dopo le ultime partite. Presidente simbolico della società, difende il lavoro compiuto e rivendica l’obiettivo della salvezza in Serie C, chiedendo unità e rispetto per il progetto.

Emanuele Filiberto di Savoia interviene nel dibattito sulle sorti del Savoia e risponde alle contestazioni, rivendicando il percorso compiuto dalla società e ribadendo la fiducia nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la salvezza in Serie C.

«Lo scorso anno ci avete criticato fin dal primo giorno. E abbiamo vinto il campionato. Quest’anno ci criticate ancora. E sono convinto che ci salveremo», afferma in un messaggio rivolto a quanti hanno a cuore la squadra di Torre Annunziata.

Pubblicità

Il ringraziamento a Catalano e il richiamo alle contestazioni

Il suo intervento parte dagli apprezzamenti rivolti all’ex allenatore Raimondo Catalano e alla formazione della passata stagione. Emanuele Filiberto rinnova al tecnico la gratitudine per il lavoro svolto, ma ricorda che quelle scelte furono compiute dalla società e inizialmente accompagnate dalle critiche di una parte della tifoseria.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Molti di coloro che oggi li celebrano come eroi sono gli stessi che li contestavano fin dai primi giorni del ritiro, definendoli addirittura “scappati di casa”», sostiene. Da qui la rivendicazione del contributo societario: il merito della vittoria, sottolinea, appartiene anche a chi ha scelto, difeso e sostenuto allenatore e squadra nei momenti di maggiore scetticismo.

«Dall’Eccellenza alla Serie C in tre stagioni»

Al centro del messaggio c’è il percorso sportivo del club. «In sole tre stagioni abbiamo riportato il Savoia dall’Eccellenza alla Serie C», ricorda Emanuele Filiberto, indicando negli investimenti, nei sacrifici e nella passione gli elementi alla base dei risultati raggiunti.

Pur riconoscendo la delusione dei tifosi dopo una sconfitta e la legittimità delle critiche, invita a non lasciare che ogni risultato negativo cancelli quanto costruito. «Le scelte spettano alla società, che se ne assume la responsabilità», ribadisce, chiedendo serenità per consentire al club di proseguire il lavoro.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

L’obiettivo salvezza e l’appello all’unità

Emanuele Filiberto considera «quasi di buon auspicio» le contestazioni, richiamando quelle che precedettero la vittoria dello scorso campionato. La convinzione espressa per questa stagione è altrettanto netta: raggiungere la salvezza.

«Non chiediamo applausi né fiducia incondizionata. Chiediamo rispetto, unità e la serenità necessaria per continuare a lavorare», afferma.

Il messaggio si chiude con un richiamo alla priorità dei colori biancoscudati: «Il Savoia viene prima di ogni polemica. Noi andremo avanti, con umiltà, sacrificio e determinazione. A testa alta. Anche contro tutto e tutti».