Savoia, Matachione dopo il ko di Cerignola: «Prestazione inaccettabile, ma Formisano non si tocca»

A cura della Redazione

«Oggi il Savoia non è sceso in campo». Non usa mezzi termini il presidente Nazario Matachione nel commentare la sconfitta dei bianchi sul campo dell'Audace Cerignola.

Al termine della partita, il massimo dirigente del club di Torre Annunziata ha deciso di intervenire personalmente in conferenza stampa, assumendosi la responsabilità di analizzare la prestazione della squadra e chiarire la posizione della società.

Le sue dichiarazioni sono state successivamente diffuse dal Savoia in forma scritta, a causa di problemi tecnici che non hanno consentito la corretta registrazione dell'intervento. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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«Una partita da cancellare, ma serve equilibrio»

Il giudizio di Matachione sulla prestazione è netto. «Oggi il Savoia non è sceso in campo. Dopo una partita del genere era superfluo far parlare l'allenatore, per questo ho ritenuto opportuno intervenire personalmente a nome della società».

Il presidente invita però a non lasciarsi condizionare dal risultato. «È una prestazione da cancellare e dobbiamo guardare avanti. Così come non dovevamo esaltarci dopo la vittoria contro l'Inter U23, allo stesso modo non dobbiamo deprimerci dopo questa sconfitta».

Fiducia a Formisano: «Con lui conquisteremo la salvezza»

Uno dei passaggi più significativi dell'intervento riguarda il futuro dell'allenatore Gianluca Formisano, la cui posizione, secondo Matachione, non è in discussione.

«Oggi non ci sono le condizioni per mettere in discussione mister Formisano. Siamo una neopromossa, conosciamo il nostro obiettivo e la nostra posizione in classifica va valutata tenendo conto del percorso che abbiamo intrapreso».

Il presidente ricorda quanto accaduto nella passata stagione, quando le contestazioni nei confronti dell'allora allenatore Catalano non impedirono alla società di confermare le proprie scelte, poi premiate dalla promozione in Serie C.

«Se avessi dovuto ascoltare la tifoseria e prendere decisioni sull'onda delle contestazioni, oggi non saremmo in Serie C. I tifosi devono fare i tifosi e noi dobbiamo fare le scelte. Ognuno deve rispettare il proprio ruolo».

Matachione riconosce comunque le ragioni della delusione dei sostenitori.

«Rispettiamo le contestazioni quando sono giuste e costruttive, e oggi i tifosi hanno tutte le ragioni per essere delusi e amareggiati. Ma posso assicurare che noi, come società, siamo ancora più amareggiati di loro».

La conclusione è una conferma della fiducia nel tecnico: «Lo scorso anno abbiamo vinto il campionato e oggi ribadisco con la stessa convinzione che ci salveremo con mister Formisano».

L'emergenza infortuni: sei calciatori indisponibili

A complicare il momento della squadra c'è anche una situazione difficile sul fronte degli infortuni.

Alle assenze di Pisacane e Muñoz si sono aggiunte quelle di Iob, Cozzoli, D'Agostino e Portanova, quest'ultimo fermatosi proprio in occasione della gara di Cerignola. Sei indisponibili che, secondo il presidente, limitano inevitabilmente le possibilità di scelta dell'allenatore.

«Non voglio cercare alibi, perché la prestazione di oggi resta inaccettabile», precisa Matachione, sottolineando però la necessità di valutare il momento della squadra nel suo complesso.

Sponsorizzazioni, il divario con Cerignola: 3,9 milioni contro 90mila euro

Il presidente affronta anche il tema delle risorse economiche, evidenziando la differenza tra il sostegno delle imprese locali alle due società.

Secondo quanto riferito da Matachione, l'Audace Cerignola avrebbe raccolto circa 3,9 milioni di euro attraverso le sponsorizzazioni provenienti dal territorio, mentre il Savoia si sarebbe fermato a circa 90mila euro.

Un divario considerevole, che tuttavia non modifica i programmi della proprietà. «Abbiamo deciso di portare avanti questo progetto senza guardare alle entrate economiche e senza condizionare il nostro impegno al sostegno che possiamo ricevere».

Matachione esclude qualsiasi intento polemico nei confronti del tessuto imprenditoriale locale e rivendica i risultati ottenuti dalla società. «In tre anni siamo arrivati in Serie C e questo è un risultato che non può essere dimenticato dopo una sconfitta».

«Il nostro obiettivo resta la salvezza»

Il messaggio finale è rivolto alla squadra e all'ambiente: mantenere la compattezza, evitare decisioni dettate dall'emotività e concentrarsi sull'obiettivo stagionale.

La salvezza resta il traguardo dichiarato del Savoia, senza dimenticare il percorso che ha riportato il club di Torre Annunziata nel calcio professionistico.

«Continueremo a fare la nostra parte, con serietà, sacrificio e determinazione, senza cercare alibi e senza chiedere nulla a nessuno», conclude Matachione.

Una presa di posizione che, pur condannando senza attenuanti la prestazione di Cerignola, ribadisce la volontà della società di proseguire con Formisano alla guida della squadra.