Savoia, esame Cerignola: i bianchi cercano il colpo al "Monterisi"

Oggi, domenica 18 ottobre, alle ore 14.30, il Savoia sarà impegnato sul campo dell’Audace Cerignola, allo stadio Domenico Monterisi, per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C. Una trasferta impegnativa per i biancoscudati, chiamati a dare continuità al successo contro l’Inter Under 23 e a migliorare il proprio rendimento lontano dal Giraud.

Il Savoia vuole sfatare il tabù trasferta

Nelle cinque gare esterne disputate finora, la squadra di Alessandro Formisano ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con sei reti realizzate e sette subite. L’unico successo è arrivato sul campo dell’Altamura. Per fare risultato a Cerignola serviranno maggiore equilibrio e attenzione nella gestione delle fasi difensive.

Tra i protagonisti offensivi delle trasferte figura Philip Yeboah, autore di tre reti, due contro il Picerno e una ad Altamura. A segno lontano da casa anche Filippo Scotti, Giorgio Tumbarello e Alessandro Martina. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Probabile formazione: dubbi in difesa

Formisano dovrebbe affidarsi al 3-4-1-2: Leonardo in porta; Portanova, Noce e Fabriani in difesa; Zoboletti, Tumbarello, Alfieri e Martina a centrocampo; Meola alle spalle di Scotti e Nepi, con Yeboah possibile alternativa in attacco. Non saranno della partita Simone Iob e Francesco Cozzoli, usciti acciaccati dalla sfida con l’Inter Under 23. Portanova torna disponibile dopo la squalifica.

Cerignola imbattuto al Monterisi

I pugliesi si presentano all’appuntamento dopo la vittoria esterna contro il Crotone e con un rendimento casalingo ancora senza sconfitte: due vittorie e due pareggi nelle prime quattro partite interne. Il Cerignola ha realizzato 14 reti nelle prime nove giornate, mostrando una buona capacità di andare a segno.

Raimondo Catalano utilizza prevalentemente il 3-4-2-1. Sul fronte delle disponibilità, Martinelli, Boccadamo e Meli risultano infortunati; da valutare Gambale e Perlingieri. Quest’ultimo, con tre gol, è tra i principali riferimenti offensivi, insieme a Gambale e Boccadamo, entrambi a quota due.

Una partita che riporta al recente passato

La sfida avrà un significato particolare per la presenza sulla panchina del Cerignola di Raimondo Catalano, allenatore della promozione del Savoia in Serie C nella stagione 2025-2026. Il cammino dei bianchi si concluse con 20 vittorie, nove pareggi e cinque sconfitte in 34 gare. Con 63 reti segnate, la media offensiva fu di circa 1,85 gol a partita.

Tra gli ex c’è anche il centrocampista Matiss Sellaf, oggi in forza al Cerignola dopo l’esperienza con la maglia biancoscudata. Per il Savoia, però, i ricordi dovranno lasciare spazio alla ricerca di punti preziosi per la classifica.

Arbitro e precedenti

La gara sarà diretta da Davide Galiffi della sezione di Alghero, assistito da Usman Ghani Arshad di Bergamo e Babbredine Mamouni di Tolmezzo. Quarto ufficiale Leonardo Mastrodomenico di Matera; operatore FVS Fabio Cantatore di Molfetta.

L’ultimo precedente risale ai playoff di Serie D del maggio 2019, quando il Cerignola si impose per 2-1. Questa volta i biancoscudati proveranno ad invertire la tendenza, sostenuti anche dai tifosi attesi in trasferta.