Un legame indissolubile con Torre Annunziata, fatto di ricordi, emozioni e sogni custoditi nel cuore di chi ha amato e continua ad amare i colori biancoscudati.

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21 novembre 1908 – 21 novembre 2026. Centodiciotto anni di storia, emozioni, sacrifici e passione. Il Savoia celebra oggi il suo compleanno: una ricorrenza che va ben oltre il calcio e coinvolge un’intera città, che da più di un secolo si riconosce nei colori biancoscudati.

In tutto questo tempo, il Savoia è stato molto più di una squadra di calcio. È un simbolo di appartenenza, un patrimonio di ricordi, un sentimento tramandato di generazione in generazione, capace di resistere agli anni, alle difficoltà e alle delusioni.

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1908: le origini del Savoia nella città della pasta

Il club nasce il 21 novembre 1908 per iniziativa di un gruppo di imprenditori legati ai molini e ai pastifici, allora cuore pulsante dell’economia di Torre Annunziata.

Il nome viene scelto in omaggio alla dinastia regnante; il bianco della maglia richiama invece la farina, materia prima attorno alla quale ruotava l’industria cittadina.

1924: il Savoia sfida il Genoa per il titolo italiano

È la pagina più prestigiosa della storia biancoscudata.

Nella stagione 1923-1924 il Savoia conquista il titolo di campione dell’Italia meridionale e si guadagna il diritto di affrontare il Genoa nella doppia finale che assegna il titolo italiano.

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L’andata si disputa il 31 agosto 1924 a Genova: i rossoblù vincono 3-1. Il ritorno, giocato il 7 settembre a Torre Annunziata, si chiude sull’1-1. Lo scudetto va al Genoa, ma il Savoia entra nella storia del calcio nazionale, fermando sul pareggio una delle squadre più forti dell’epoca.

Gli anni Quaranta: il Savoia, diventato Torrese, approda in Serie B

Dopo le difficoltà economiche degli anni precedenti, il calcio oplontino torna a vivere stagioni importanti nel secondo dopoguerra.

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Con la denominazione Torrese, la squadra disputa la Serie B nelle stagioni 1946-1947 e 1947-1948. Particolarmente significativo il campionato 1946-1947, chiuso al sesto posto nel proprio girone: un piazzamento che testimonia la competitività della formazione torrese.

Gli anni Novanta: il ritorno nel calcio professionistico

Dopo decenni trascorsi tra categorie regionali e campionati interregionali, il Savoia ritrova gradualmente ambizioni e prospettive importanti.

Nella stagione 1989-1990 arriva la promozione in Serie C2. Nel 1995 il club compie un altro salto, conquistando la Serie C1 grazie al successo per 2-1 sul Matera nella finale play-off.

Si apre così una delle fasi più entusiasmanti della storia recente del club.

1997: la Serie B sfiorata all'Olimpico

Nella stagione 1996-1997 il Savoia sfiora la promozione in Serie B. La squadra raggiunge la finale play-off contro l’Ancona, allo stadio Olimpico di Roma, ma i marchigiani si impongono per 1-0 e spengono il sogno biancoscudato. Una delusione profonda, che non cancella però la consapevolezza di poter competere per traguardi prestigiosi.

1999: la storica promozione in Serie B

Due anni più tardi arriva la rivincita. Il Savoia chiude il campionato di Serie C1 al quinto posto, l’ultimo utile per accedere ai play-off.

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In semifinale elimina il Palermo e conquista la finale contro la Juve Stabia. Il 13 giugno 1999, allo stadio Partenio di Avellino, batte i gialloblù per 2-0 e conquista una storica promozione in Serie B, a oltre cinquant’anni dall’ultima partecipazione.

Per Torre Annunziata è una giornata indimenticabile: la città festeggia il ritorno nel grande calcio.

1999-2000: le sfide contro Napoli, Sampdoria e Salernitana

La stagione in Serie B si rivela difficile, ma regala emozioni destinate a restare nella memoria dei tifosi. Il Savoia affronta avversarie prestigiose e conquista risultati significativi, come le vittorie casalinghe per 1-0 contro Sampdoria ed Empoli.

Nel cuore dei tifosi oplontini trovano posto anche il successo esterno per 3-1 sulla Salernitana e il pareggio ottenuto al San Paolo contro il Napoli.

Il campionato si chiude tuttavia con il diciannovesimo posto e la retrocessione in Serie C1.

2001: il fallimento e la lunga stagione delle difficoltà

Nel 2001 si apre una delle pagine più dolorose della storia societaria. Nonostante il sesto posto in Serie C1, il Savoia viene escluso dai campionati professionistici per irregolarità finanziarie.

Seguono anni tormentati, tra cambi di denominazione, nuove società, fusioni e ripetuti tentativi di ricostruzione.

Nel 2011 lo storico marchio Associazione Calcio Savoia 1908 viene recuperato attraverso un’asta: un passaggio importante per riappropriarsi dell’identità del club.

2014: il ritorno in Lega Pro con Feola e Scarpa

La stagione 2013-2014 riaccende l’entusiasmo. Con Vincenzo Feola in panchina e Lazzaro Luce alla guida della società, il Savoia domina il proprio girone di Serie D e conquista la promozione in Lega Pro. Tra i protagonisti c’è Francesco Scarpa, oplontino doc, capitano e trascinatore della squadra, autore di 24 reti.

Il Giraud torna a riempirsi. Ma alla gioia segue, nella stagione successiva, una nuova fase di gravi difficoltà economiche e societarie.

Il 28 maggio 2015 viene dichiarato il fallimento dell’AC Savoia 1908 Srl. Un’altra ferita nella lunga storia del club.

2026: ritorno in Serie C

Dopo anni di fallimenti, cambi di gestione e tentativi di rilancio, il Savoia ritrova il calcio professionistico.

La stagione 2025-2026 scrive un’altra pagina importante di una vicenda sportiva che attraversa tre secoli: il successo nel girone I di Serie D vale la promozione in Serie C, dodici anni dopo l’ultima volta.

Un traguardo che apre nuove prospettive a una piazza abituata a conoscere tanto la gloria quanto la delusione.

Una maglia, una città, una passione senza tempo

Forse il segreto di una passione così longeva sta proprio nella sua capacità di passare di mano, e di cuore, da una generazione all’altra.

Sono storie di famiglia che diventano memoria collettiva: un patrimonio immateriale che nessuna classifica e nessuna categoria potranno misurare o cancellare. Perché il Savoia non è soltanto la squadra per cui si tifa: spesso è quella che si impara ad amare prima ancora di comprendere fino in fondo il significato di una partita.

Il Giraud, luogo della memoria cittadina

Lo stadio Alfredo Giraud è molto più di un impianto sportivo. Custodisce gioie e delusioni, amicizie e ricordi familiari.

Per tanti tifosi varcarne i cancelli significa ritrovare una parte della propria vita: il padre che li accompagnava da bambini, gli amici delle prime trasferte, le domeniche sugli spalti, le emozioni delle grandi promozioni.

Il Giraud è anche il luogo in cui la città esprime il proprio carattere: passione, orgoglio, partecipazione e quella capacità di rialzarsi dopo ogni caduta che accompagna la storia del club come quella di Torre Annunziata.

Una squadra che ha condiviso le ferite della città

La storia del Savoia, del resto, non è fatta soltanto di successi. Crisi societarie, fallimenti, retrocessioni e ripartenze hanno lasciato amarezza e frustrazione. Eppure, proprio nei momenti più difficili, il legame tra squadra e tifoseria ha rivelato tutta la sua profondità.

Il Savoia ha continuato a vivere nell’affetto della sua gente anche quando le vicende societarie sembravano mettere a rischio il suo futuro.

Un amore che il tempo non potrà mai cancellare

In questi 118 anni si sono succedute generazioni di tifosi, presidenti, allenatori e calciatori. Sono cambiate le categorie, le ambizioni e perfino le sorti della città. Una cosa, però, è rimasta intatta: l’amore di Torre Annunziata per il suo Savoia.

Un amore fatto di domeniche sugli spalti, di mani strette nei momenti decisivi, di abbracci tra sconosciuti dopo un gol, di lacrime per una promozione conquistata o per un sogno svanito all’ultimo minuto.

È l’amore di chi da bambino guardava giocare il Savoia e oggi porta allo stadio i nipoti. Di chi custodisce una vecchia fotografia, un biglietto ingiallito, una sciarpa consumata dal tempo. Di chi non c’è più, ma continua a vivere nei racconti e nella memoria di chi è rimasto.

Perché il Savoia non appartiene soltanto a chi lo segue oggi. Appartiene anche a chi lo ha amato ieri e a chi lo amerà domani.

Un filo invisibile lega i pionieri del 1908 ai protagonisti della finale scudetto del 1924, i tifosi delle grandi promozioni a quelli che hanno attraversato gli anni più bui. Un filo che percorre strade, vicoli e piazze di Torre Annunziata, entra nelle case e si intreccia con la memoria delle famiglie.

Forse è proprio questo il significato più profondo di 118 anni di storia: il Savoia non è soltanto una squadra che rappresenta Torre Annunziata. È una parte di Torre Annunziata che ogni domenica scende in campo.

Le vittorie passeranno, le sconfitte finiranno nei ricordi, altri campioni indosseranno quella maglia e nuove pagine saranno scritte. Ma resterà quel sentimento difficile da spiegare a chi non lo ha mai provato: vedere lo scudo sul petto di una maglia bianca e riconoscervi un pezzo della propria vita.

Oggi, 21 novembre 2026, il Savoia compie 118 anni. Ed è un compleanno che appartiene anche a tutti coloro che, almeno una volta, hanno gioito, sofferto, sperato e sognato per questi colori.

Buon compleanno, Savoia.