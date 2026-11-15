Savoia, colpo a Giugliano: Martina trascina i bianchi, Leonardo blinda il 3-2 nel recupero

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Il Savoia espugna lo stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano e conquista una vittoria preziosissima per la propria classifica. Finisce 3-2 per i biancoscudati il derby della quattordicesima giornata del girone C di Serie C, al termine di una partita ricca di emozioni, decisa dalle giocate di Martina e dalle parate di Leonardo.

La squadra di di Torre Annunziata parte con il piede sull’acceleratore e passa già al 6’ con Martina, che sblocca il risultato. Il Giugliano reagisce e trova il pareggio al 29’ con Baldé, ma il Savoia non si disunisce: al 38’ Nepi firma il 2-1 e permette agli ospiti di chiudere in vantaggio la prima frazione.

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Martina migliore in campo: gol e assist per Yeboah

Il protagonista assoluto della giornata è Martina, migliore in campo. Non soltanto per la rete che indirizza subito il derby, ma anche per la qualità e l’incisività delle sue giocate. Al 76’ è ancora lui a lasciare il segno, confezionando l’assist per Yeboah, che realizza il gol dell’1-3 e sembra mettere al sicuro il successo oplontino.

Udoh accorcia, poi il doppio miracolo di Leonardo

Il Giugliano, però, non si arrende. Al 91’ Udoh trova il gol del 2-3 e riapre improvvisamente la sfida, trasformando gli ultimi istanti in un assedio alla porta dei bianchi.

È qui che sale in cattedra Leonardo: in pieno recupero il portiere del Savoia si rende protagonista di un doppio intervento prodigioso che nega ai padroni di casa il pareggio e conserva tre punti pesantissimi.

Classifica: Savoia a 15 punti, in attesa delle altre gare

Con questa vittoria il Savoia sale da 12 a 15 punti in 14 partite, ottenendo il terzo successo stagionale e avvicinandosi al Giugliano, fermo a quota 16. I biancoscudati agganciano provvisoriamente Salernitana, Barletta e Foggia a 15 punti, ma la posizione definitiva dipenderà dai risultati delle gare ancora da disputare in questa giornata.

Il successo di Giugliano rappresenta dunque una boccata d’ossigeno nella corsa per uscire dalla zona più pericolosa della classifica.