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Savoia, Matachione dopo il ko con il Potenza: «Rigore negato, ma non ci arrendiamo. Paura mai»
La delusione non spegne l'entusiasmo: il sostegno dei tifosi diventa la spinta per affrontare le prossime sfide
“Della partita contro il Potenza, più di tutto, mi è rimasto dentro il vostro applauso. Il 3-1 bruciava e voi siete rimasti lì, ad applaudire i ragazzi. Grazie, a nome di tutta la squadra”. Queste le parole di Nazario Matachione sul comportamento dei sostenitori oplontini alla fine della partita contro il Potenza, persa per 3-1.
Matachione prosegue esprimendo la propria opinione relativa all’episodio che ha visto coinvolti, nei pressi dell’area di rigore dei lucani, Yeboah e Giannini: “Per quello che abbiamo fatto in campo, meritavamo di più. Sull’1-0 per noi, a mio avviso, c’era un rigore che non ci è stato concesso. Da quella stessa azione è arrivata invece la punizione per il Potenza da cui è nato il pareggio. È questo che rende il rammarico ancora più forte. Dispiace che, anche con il VAR, quell’episodio sia stato valutato diversamente. Accettiamo e rispettiamo la decisione, come facciamo sempre – conclude Matachione -. Gli arbitri sono professionisti e hanno il nostro rispetto anche quando vediamo un episodio in modo diverso”.
Infine, Matachione fa il punto sugli infortunati e ringrazia nuovamente i tifosi: “Ci mancano i gol dei nostri attaccanti. Credo in loro, so quanto possono dare e loro sanno che è il momento di dare risposte sul campo. Munoz, D’Agostino, Iob, Pisacane e Cozzoli sono in netta ripresa. Saranno loro i nostri primi rinforzi.
Intanto, con il board di The Royaland, stiamo già valutando come intervenire sul prossimo mercato. Sapete chi è il guerriero più forte? Quello che, anche quando cade per uno sgambetto, trova il coraggio e la forza di rialzarsi e tornare a lottare. Ieri, con quell’applauso, ci avete teso la mano. Alla prossima partita voglio che si veda quanto vale, dal primo pallone all’ultimo. Restiamo uniti. Paura mai”.
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