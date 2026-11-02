Salernitana-Savoia, polemica dopo il derby: il club oplontino attacca Pagano

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Non soltanto calcio giocato nel derby tra Salernitana e Savoia. Al termine della partita disputata allo stadio Arechi, la società di Torre Annunziataha diffuso una nota nella quale elogia il comportamento delle due tifoserie, ma rivolge pesanti critiche al signor Pagano, indicato come rappresentante della proprietà granata.

Al centro della polemica, la sistemazione riservata ai rappresentanti del Savoia, che, secondo quanto denunciato dal club biancoscudato, non sarebbero stati accolti nella tribuna autorità, ma collocati in un settore occupato dai sostenitori della Salernitana.

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Il Savoia ringrazia i tifosi granata: «Un'accoglienza splendida»

La società di Torre Annunziata ha voluto innanzitutto sottolineare il clima di sportività vissuto sugli spalti. «Complimenti alle rispettive tifoserie, che oggi hanno accompagnato una grande partita con passione e attaccamento ai propri colori. Salerno, per la sua storia e per il calore della sua gente, merita palcoscenici ben diversi», si legge nella nota.

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Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai sostenitori granata, con i quali i rappresentanti del Savoia hanno condiviso la partita.

«I tifosi granata ci hanno fatto sentire benvenuti e a loro va tutta la nostra gratitudine», sottolinea il club, raccontando di aver trovato un'accoglienza calorosa e di aver scambiato opinioni con persone accomunate dalla passione per il calcio.

La critica a Pagano: «Se lo avessimo conosciuto prima, non lo avremmo votato»

Di tutt'altro tenore le parole riservate a Pagano. La società oplontina ha ricordato di aver sostenuto, in occasione dell'elezione al Consiglio direttivo, il nominativo indicato dalla proprietà della Salernitana. Una scelta sulla quale, alla luce di quanto accaduto all'Arechi, il club esprime ora un giudizio fortemente critico.

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«Sul ruolo di rappresentanza per il quale lo abbiamo sostenuto, invece, possiamo già esprimere un giudizio sul comportamento di oggi: se lo avessimo conosciuto prima, non gli avremmo dato il nostro voto».

Il Savoia sostiene inoltre che Pagano non avrebbe precedenti esperienze nella gestione di società calcistiche professionistiche, precisando che saranno i risultati a dimostrarne le capacità dirigenziali.

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«L'autorevolezza si conquista con i comportamenti»

La contestazione riguarda soprattutto il mancato riconoscimento, secondo la società biancoscudata, delle normali forme di ospitalità istituzionale tra club.

«Nei nostri confronti è mancato il rispetto che dovrebbe essere alla base dei rapporti tra colleghi e società. Chi ricopre un incarico di rappresentanza dovrebbe dare l'esempio, a partire dai gesti più semplici di attenzione e ospitalità».

Il comunicato si conclude con una frase particolarmente significativa: «Una nomina assegna un posto. L'autorevolezza si conquista con i comportamenti».

E ancora, con un ultimo riferimento polemico al dirigente: «Oggi i tifosi della Salernitana hanno dato una lezione di accoglienza. Ci auguriamo che il signor Pagano abbia saputo coglierla, anche dalla sua comoda poltroncina in tribuna autorità».

Il messaggio finale è invece rivolto alla città e ai suoi sostenitori: «Grazie, Salerno».

Le contestazioni riportate sono quelle espresse dalla società Savoia 1908 nel proprio comunicato.