Salernitana-Savoia, derby all'Arechi: i biancoscudati cercano il colpo. Le probabili formazioni

Il Savoia affronta la Salernitana all'Arechi. Formisano si affida a Scotti e Yeboah, mentre i granata ripartono dal nuovo tecnico Vito Di Bari.

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Il Savoia torna allo stadio Arechi di Salerno per uno dei derby campani più attesi della dodicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Oggi, domenica 1° novembre, alle ore 14.30, i biancoscudati di Alessandro Formisano affronteranno una Salernitana desiderosa di rilanciarsi dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Una trasferta impegnativa per la formazione di Torre Annunziata, che cerca il successo anche in campionato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Sorrento. Un risultato che ha restituito fiducia e serenità all'ambiente oplontino, reduce dal deludente pareggio casalingo per 1-1 contro il Cosenza.

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Un derby storico che torna dopo oltre undici anni

Salernitana e Savoia tornano ad affrontarsi in campionato dopo oltre undici anni. Gli ultimi precedenti risalgono alla stagione 2014-2015 di Lega Pro, quando i granata si imposero in entrambe le sfide: 2-0 all'Arechi e 1-0 al Giraud.

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Nella memoria dei tifosi oplontini resta però soprattutto la storica vittoria per 3-1 conquistata dal Savoia a Salerno il 16 marzo 2000, nel campionato di Serie B.

Il bilancio degli ultimi sei confronti vede la Salernitana in vantaggio con quattro successi, contro una vittoria del Savoia e un pareggio.

Salernitana, debutto di Di Bari e fattore Arechi

La formazione granata arriva all'appuntamento dopo il pareggio interno per 2-2 contro la Scafatese e la pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Picerno.

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Il derby segnerà l'esordio in panchina di Vito Di Bari, chiamato a invertire la rotta e restituire competitività alla squadra.

Nonostante le difficoltà, la Salernitana ha dimostrato di sapersi esprimere meglio davanti al proprio pubblico: 11 dei 14 punti conquistati sono arrivati all'Arechi, dove spiccano i successi contro Potenza (4-2) e Bari (2-1).

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Il nuovo tecnico dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, con Galeotti tra i pali, Tascone e de Boer in mediana e il trio D'Ursi, Vitale e Villa alle spalle di Lescano.

Tornano tra i convocati Heinz, Achik e Gyabuaa, mentre restano indisponibili per infortunio Djamanca e La Gumina.

Savoia, la vittoria in Coppa Italia rilancia le ambizioni

Il successo contro il Sorrento ha rappresentato una risposta importante dopo le difficoltà delle ultime settimane. Adesso gli uomini di Alessandro Formisano sono chiamati a confermare i progressi anche in campionato, cercando maggiore continuità nei risultati.

A sostenere i bianchi ci sarà una nutrita rappresentanza di tifosi oplontini. I 500 biglietti del settore ospiti sono andati esauriti nel giro di poche ore dall'apertura della vendita, a testimonianza dell'attesa che accompagna il ritorno di questo derby.

Le scelte di Formisano: due soluzioni per l'attacco

Il tecnico del Savoia potrebbe riproporre il 3-4-2-1 utilizzato nella vittoriosa gara di Coppa Italia contro il Sorrento.

Davanti a Leonardo, spazio a D'Amore, Noce e Portanova, con Polizzi, Alfieri, Tumbarello e Martina a centrocampo. Sulla trequarti dovrebbero agire Meola e Riccardi, alle spalle di Nepi.

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L'alternativa è il 3-4-1-2, con Meola nel ruolo di sottopunta a sostegno della coppia offensiva composta da Nepi e Scotti. Resta inoltre a disposizione l'opzione Yeboah, già impiegato nelle ultime gare.

Non saranno disponibili, oltre ai lungodegenti Pisacane e Muñoz, anche Simone Iob e Francesco Cozzoli.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (4-2-3-1):Galeotti; Llano, Pieraccini, Celiento, Anastasio; Tascone, de Boer; D'Ursi, Vitale, Villa; Lescano. Allenatore: Vito Di Bari

SAVOIA (3-4-2-1): Leonardo; D'Amore, Noce, Portanova; Polizzi, Alfieri, Tumbarello, Martina; Meola, Riccardi; Nepi. Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitra Restaldo di Ivrea

A dirigere il derby sarà Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea, assistito da Bruno Galigani di Sondrio e Andrea Mastrosimone di Rimini.

Quarto ufficiale Domenico Mirabella di Napoli, mentre l'operatore FVS sarà Luigi Ferraro di Frattamaggiore.