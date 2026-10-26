Savoia-Sorrento, Coppa Italia: al via la vendita dei biglietti, prezzi e prelazione per gli abbonati

È aperta la vendita dei biglietti per Savoia-Sorrento, incontro valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, in programma martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21, allo stadio Alfredo Giraud di Torre Annunziata.

La società biancoscudata ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi, i prezzi dei diversi settori e le agevolazioni previste per abbonati, donne e ragazzi.

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Prelazione per gli abbonati fino alle ore 20 di lunedì

Gli abbonati del Savoia potranno usufruire del diritto di prelazione sul proprio posto lunedì 26 ottobre, fino alle ore 20. Per esercitare tale diritto sarà necessario presentare l’abbonamento presso un punto vendita autorizzato o al botteghino dello stadio Giraud. La procedura sarà disponibile anche online, seguendo le indicazioni della piattaforma di vendita.

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Prezzi dei biglietti: dalla Curva alla Tribuna d’Onore

Per la Curva il biglietto intero costa 8 euro e quello ridotto 6 euro; per la Tribuna Laterale rispettivamente 15 e 13 euro; per la Tribuna Centrale 18 e 16 euro; per la Tribuna VIP 30 e 25 euro. Il biglietto per la Tribuna d’Onore costa 80 euro, mentre quello per il Settore Ospiti costa 8 euro.

A tutti i prezzi indicati si aggiungono 2 euro di diritti di prevendita.

Le tariffe ridotte sono riservate alle donne e agli under 15, esclusivamente nei settori locali. Per i bambini under 12 è previsto un biglietto al prezzo di 5 euro, acquistabile soltanto al botteghino.

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Per il settore ospiti, il comunicato specifica l’esclusione dei residenti a Sorrento.

Dove acquistare i biglietti e orari del botteghino

I tagliandi potranno essere acquistati presso il botteghino dello stadio Alfredo Giraud, secondo i seguenti orari: Il botteghino sarà aperto lunedì 26 ottobre dalle 17.30 alle 20 e martedì 27 ottobre dalle 16 alle 20.30.

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La vendita è disponibile anche presso Tabacchi Salvatore Di Donna di Torre Annunziata e online attraverso la piattaforma ETES.

Otto posti riservati alle persone con disabilità

La società ha previsto otto posti riservati alle persone con disabilità, suddivisi tra quattro in Curva e quattro in Tribuna. Per richiedere l’accesso sarà necessario inviare una comunicazione all’indirizzo [email protected], allegando la relativa certificazione di disabilità.

Le richieste saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento dei posti disponibili.