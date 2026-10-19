Torre Annunziata, iniziative per la festa del 22 Ottobre: l'AUSE inaugura il XII trofeo di boxe

L’AUSE Sporting Club di Torre Annunziata, guidato dal dott. Mario Veneruso, in collaborazione con la Mutria Boxe del maestro Giuseppe D’Ambra, ha inaugurato i festeggiamenti del 22 ottobre con il XII Trofeo AUSE di Boxe, una manifestazione ormai consolidata e prestigiosa, che ha visto la partecipazione di società provenienti da tutta la Campania.

Le esibizioni dei pugili partecipanti

I pugili oplontini Ciro Miccio, Alfredo Longobardi, Francesco Sansone, Vincenzo Di Napoli, Giuseppe Guicciardini, Alex Falcone, Luigi Ferrandino, Andrea Longobardi, Manuel Zavarese e Gianluigi Mastrillo, quest’ultimo al debutto nel semiprofessionismo, hanno disputato incontri entusiasmanti, dimostrando grinta, sacrificio e determinazione. Al di là delle grandi vittorie e dei risultati, ognuno di loro ha portato a casa un prezioso bagaglio di esperienza e crescita sportiva.

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Presente don Paolino Franzese della Basilica Mariana

Ospite d’onore della serata è stato don Paolino, parroco della Chiesa della Madonna della Neve, che ha ringraziato Veneruso per l’iniziativa e per il costante impegno a favore dei giovani, sottolineando il valore del lavoro dello storico maestro Alfredo Veneruso, che ogni giorno dedica amore e passione alla crescita dei ragazzi attraverso lo sport.

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La manifestazione è stata anche l’occasione per premiare grandi campioni del passato, tra cui l’oplontino Alfonso Pinto.

Danza aerea giovedì 22 ottobre

Soddisfatto il titolare della struttura sportiva, che guarda già al prossimo appuntamento: il 22 ottobre, alle ore 18:00, in piazza Ernesto Cesaro, con lo spettacolo di danza aerea.

«La nostra rivoluzione sportiva sta dando i suoi frutti e non abbiamo intenzione di fermarci. Continueremo ad andare avanti con umiltà, passione e rispetto verso tutti, investendo sui giovani e promuovendo lo sport come strumento di crescita e inclusione».