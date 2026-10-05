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Torre Annunziata, Boxe Vesuviana: Biundo ed Evangelista volano ai Campionati Italiani Under 15

Torre Annunziata, Boxe Vesuviana: Biundo ed Evangelista volano ai Campionati Italiani Under 15

Ottime prove alle Regionali di San Prisco per i giovani atleti del Team Zurlo. A novembre Dennis Biundo e Francesca Evangelista saranno a Foggia per contendersi il titolo italiano.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Saranno il Dennis Biundo (kg 40) e la Francesca Evangelista (kg 80) a partecipare ai Campionati Italiani under15 il prossimo mese di novembre a Foggia.

Nel Campionato Regionale svoltosi a San Prisco in provincia di Caserta, ottime prestazioni sia nella semifinale che in finale per il talentino Dennis Biundo con i suoi 38 kg di tecnica sopraffina. Pronta, tra le ragazze, per i Campionati Italiani anche Francesca Evangelista (80 kg) che ad appena 13 anni ha la possibilità di potersi confrontare in un’esperienza altamente formativa vista la sua giovanissima età.

Hanno partecipato ai Regionali, sempre per la Boxe Vesuviana, anche Giuseppe Mellone (kg 63), che perde in finale, ed Antonio Vitiello, oltre Cesare Cozzolino (kg 57).

Soddisfazione al di là di risultati per i tecnici della Boxe Vesuviana/Team Zurlo, come ci tiene a precisare il tecnico Salvatore Annunziata che li ha guidati all’angolo. «Su 5 ragazzi presentati ben 4 il prossimo anno saranno ancora under15 quindi, possiamo dire sicuramente che il futuro sportivo è dalla loro parte».

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