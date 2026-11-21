Il partito annuncia la partecipazione alla manifestazione del 23 novembre, ricordando Raffaele Pastore e chiedendo più diritti, servizi e presenza dello Stato.

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Sinistra Italiana aderisce all’iniziativa “Torre Libera dalla Camorra”, in programma lunedì 23 novembre a Torre Annunziata, una giornata dedicata alla memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata e, in particolare, di Raffaele Pastore, vittima innocente della camorra.

Il partito annuncia la propria partecipazione alla manifestazione, sottolineando il valore della memoria come impegno collettivo che coinvolge cittadini, politica e istituzioni.

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«La lotta alla camorra passa attraverso lavoro, scuola e diritti»

«Aderiamo con convinzione a questa iniziativa perché la memoria di Raffaele Pastore è un patrimonio collettivo che interpella ogni giorno la politica e le istituzioni», si legge nella nota di Sinistra Italiana.

Per il partito, tuttavia, il ricordo delle vittime deve tradursi in azioni concrete di contrasto alla criminalità organizzata. «Ricordare non basta: la lotta alla criminalità organizzata si fa con il lavoro, la scuola, i servizi, la legalità e la presenza dello Stato nei quartieri, perché dove mancano diritti e opportunità la camorra trova spazio».

L'invito a partecipare alla marcia e agli incontri

Sinistra Italiana rivolge un invito a iscritte, iscritti, simpatizzanti e a tutta la cittadinanza a prendere parte alla marcia prevista nella mattinata di lunedì 23 novembre e agli appuntamenti in programma nel pomeriggio.

L'obiettivo, ribadisce il partito, è affermare la volontà di una Torre Annunziata libera dalla camorra, dal degrado, dall'indifferenza e dalla rassegnazione.