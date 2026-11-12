Torre Annunziata piange Benito Vitiello , fondatore dello storico Bar della Palma

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Torre Annunziata perde un altro pezzo della sua storia. È venuto a mancare Benito Vitiello, conosciuto come don Salvatore, fondatore dello storico Bar-Pasticceria della Palma, un'attività commerciale che per tanti anni ha rappresentato un punto di riferimento per gli abitanti del quartiere Carminiello e per intere generazioni di cittadini oplontini.

Non soltanto un bar dove fermarsi per un caffè o acquistare i dolci della domenica, ma un luogo di incontro, di socialità e di vita quotidiana. Uno di quegli esercizi commerciali che, con il trascorrere degli anni, finiscono per diventare parte integrante dell'identità di un quartiere, custodendone ricordi, abitudini e tradizioni.

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Don Salvatore apparteneva a quella generazione di commercianti che aveva saputo costruire, attraverso il lavoro e il rapporto diretto con le persone, un legame profondo con la propria comunità.

Il Bar della Palma, un pezzo di storia del Carminiello

Per tanti residenti del Carminiello, il Bar della Palma è stato molto più di una semplice pasticceria. Era il luogo degli appuntamenti, delle chiacchierate tra amici, delle piccole consuetudini familiari che scandivano le settimane.

Tra queste, una in particolare è rimasta impressa nella memoria di chi ha vissuto gli anni della propria infanzia e giovinezza nel quartiere: l'acquisto dei dolci della domenica, un rito che riuniva le famiglie attorno alla tavola e che oggi restituisce il sapore di una Torre Annunziata fatta di rapporti umani e tradizioni condivise.

A ricordare don Salvatore con parole cariche di affetto e nostalgia è Franco Colletto, suo amico, che ha voluto dedicargli un pensiero pubblico.

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«Ci sono persone che non dimentichi, perché hanno accompagnato una parte della tua vita e sono diventate parte della storia del luogo in cui sei cresciuto. Salvatore Benito, con il suo storico Bar della Palma, è stato tutto questo per il Carminiello. Non soltanto il gestore di un bar, ma un volto familiare, una presenza costante e un punto di riferimento per intere generazioni».

I dolci della domenica e i ricordi di un'intera generazione

Nel ricordo di Colletto riaffiorano soprattutto le immagini di un tempo passato, quando il quartiere viveva attraverso le sue botteghe, i suoi negozi e i rapporti di familiarità tra commercianti e residenti.

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«Mi piace ricordare quei buonissimi dolci che ogni domenica compravamo al Bar della Palma. Un appuntamento quasi irrinunciabile, legato a un tempo della nostra infanzia e giovinezza, che ancora oggi riaffiora con tanto affetto e un pizzico di nostalgia».

Parole che raccontano non soltanto la qualità dei prodotti della pasticceria, ma soprattutto il valore affettivo che quel locale aveva assunto nella vita di tante famiglie oplontine.

La generosità e il sostegno ai giovani del quartiere

Ma don Salvatore non viene ricordato soltanto per la sua attività di commerciante. C'è un altro aspetto della sua personalità che Franco Colletto ha voluto sottolineare: la generosità e l'attenzione verso i ragazzi del Carminiello.

In particolare, il titolare del Bar della Palma non faceva mancare il proprio sostegno alle iniziative sportive organizzate nel quartiere, contribuendo anche economicamente alla partecipazione delle squadre giovanili ai tornei.

«Ricordo anche la sua generosità e la disponibilità a sostenere le iniziative dedicate ai ragazzi, soprattutto nello sport. Era sempre in prima fila nel dare una mano e sponsorizzare la squadra del Carminiello nei tornei organizzati all'oratorio dei Salesiani. Un modo concreto per dimostrare il suo attaccamento al quartiere e alla sua gente».

Un impegno silenzioso, lontano dai riflettori, che testimonia quanto il suo rapporto con il territorio andasse ben oltre la semplice attività commerciale.

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Il saluto commosso di Franco Colletto

Nel messaggio dell'amico emerge anche il legame personale costruito nel corso degli anni con Salvatore e con la sua famiglia.

«Sono tanti i momenti e gli episodi che mi legano a Salvatore e alla sua famiglia. Un legame fatto di frequentazioni, affetto e tanti anni di vita condivisa, che oggi rendono ancora più difficile questo saluto».

Poi le parole che racchiudono il significato più profondo della sua scomparsa:

«Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di quel Carminiello che abbiamo vissuto e che porteremo sempre nel cuore».

Un pensiero che va oltre il dolore personale e diventa il saluto collettivo a un uomo che, attraverso il proprio lavoro e la disponibilità verso gli altri, ha contribuito a scrivere una piccola ma significativa pagina della storia cittadina.

«Ciao Salvatore, grazie per quello che sei stato e per aver lasciato un segno nella vita del nostro quartiere. Il Carminiello non ti dimenticherà».

Alla moglie, ai figli e a tutti i familiari di Salvatore Benito giungano le più sentite condoglianze della redazione di TorreSette.

Una storia cominciata nel 1949

La storia della Pasticceria della Palma affonda le sue radici nel 1949, quando Benito Vitiello decise di aprire il locale in via Vittorio Veneto, nel cuore del Carminiello. Un'attività nata dalla passione per l'arte pasticcera, destinata a diventare una delle insegne storiche del commercio oplontino.

Le radici imprenditoriali della famiglia risalgono addirittura al 1920, quando i genitori di Benito avviarono una salumeria proprio di fronte al locale che sarebbe successivamente diventato la pasticceria. Un'attività poi ereditata dal fratello Francesco.

La tradizione commerciale è proseguita con il figlio Gennaro, rappresentante della terza generazione di una famiglia che ha legato il proprio nome alla storia economica e sociale di Torre Annunziata.

Oltre settantacinque anni di storia durante i quali il Bar della Palma ha accompagnato i cambiamenti della città, conservando un posto speciale nei ricordi di tanti torresi.