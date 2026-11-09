Trecase in lutto per la morte di Francesco Russo, tifoso del Savoia stroncato da un malore a 42 anni

Francesco Russo, 42 anni, residente a Trecase e abbonato al Savoia, è morto per un malore poche ore dopo aver seguito dagli spalti del Giraud la partita contro il Potenza. Il ricordo dela società

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Aveva seguito il suo Savoia dagli spalti dello stadio Giraud di Torre Annunziata, condividendo con gli altri tifosi le emozioni della partita contro il Potenza. Poi, poche ore dopo, la tragedia. Francesco Russo, 42 anni, residente a Trecase e abbonato alla squadra biancoscudata, è morto nella serata di ieri, domenica 8 novembre, in seguito a un malore improvviso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo dolore nella comunità di Trecase e tra i sostenitori del Savoia, che soltanto poche ore prima avevano condiviso con lui la passione per i colori della formazione oplontina.

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Il ricordo del Savoia: «Francesco era uno di noi»

Anche la società Savoia 1908 ha voluto ricordare il suo tifoso attraverso un messaggio diffuso sui social dal dottor Nazario Matachione, che ha dedicato a Francesco e alla sua famiglia parole di affetto e vicinanza.

«Prima di parlare della partita di ieri, voglio rivolgere un pensiero a Francesco Russo, nostro tifoso e abbonato, che è venuto a mancare ieri sera. Anche se non lo conoscevamo personalmente, Francesco era uno di noi. Chi si abbona al Savoia fa parte di questa famiglia e condivide con noi la passione, la fede e il senso di appartenenza a questi colori. A te, Francesco, e alla tua famiglia va il nostro abbraccio più sincero e affettuoso».

Dalla commozione all'analisi della partita contro il Potenza

Nel suo intervento, Matachione ha poi commentato la sconfitta per 3-1 contro il Potenza, soffermandosi soprattutto sull'atteggiamento dei tifosi, rimasti ad applaudire la squadra nonostante il risultato negativo.

«Della partita contro il Potenza, più di tutto, mi è rimasto dentro il vostro applauso. Il 3-1 bruciava e voi siete rimasti lì, ad applaudire i ragazzi. Grazie, a nome di tutta la squadra».

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Il dirigente ha espresso rammarico per alcuni episodi arbitrali, in particolare per un possibile fallo da espulsione diretta non sanzionato, ribadendo comunque il rispetto per le decisioni degli ufficiali di gara e complimentandosi con gli avversari.

Guardando al futuro, Matachione ha confermato la fiducia nella squadra, sottolineando la necessità di ritrovare maggiore incisività in attacco e annunciando valutazioni su possibili interventi nel prossimo mercato, insieme al board di The Royaland.

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Il messaggio ai tifosi: «Restiamo uniti. Paura mai»

A chiudere il suo intervento, un messaggio di determinazione e appartenenza rivolto all'intero ambiente biancoscudato.

«Sapete chi è il guerriero più forte? Quello che, anche quando cade per uno sgambetto, trova il coraggio e la forza di rialzarsi e tornare a lottare». Parole accompagnate da un invito a restare uniti: «Restiamo uniti. Paura mai».

Ma al di là del risultato sportivo, resta soprattutto il dolore per la prematura scomparsa di Francesco Russo, un tifoso che aveva trascorso le sue ultime ore allo stadio, seguendo la squadra del cuore. Una passione che lo aveva reso parte della grande famiglia biancoscudata, oggi unita nel ricordo e nel cordoglio.