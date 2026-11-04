Torre Annunziata, inciviltà senza vergogna: congelatore pieno di carne putrefatta abbandonato in strada

Scempio in via Carlo III, dove gli operatori della Prima Vera hanno trovato alimenti in decomposizione e rifiuti sparsi ovunque. Miasmi insopportabili in pieno centro cittadino.

Pubblicità

L’inciviltà a Torre Annunziata non conosce confini. Lo diciamo con amarezza, ma anche con profonda indignazione di fronte a comportamenti che continuano a mortificare la città e i suoi abitanti.

Proprio ieri abbiamo pubblicato su torresette.news un articolo nel quale denunciavamo lo stato di degrado di via Carlo III, una stradina del centro cittadino completamente invasa da rifiuti di ogni genere. Una situazione che si trascina ormai da anni, senza che si sia mai riusciti a trovare una soluzione definitiva, nonostante l'installazione sul territorio comunale di oltre 170 dispositivi di videosorveglianza.

Pubblicità

Pubblicità

Non si può, del resto, pretendere che gli operatori della Prima Vera siano costretti a intervenire quotidianamente per raccogliere l'immondizia che viene sistematicamente abbandonata in quella zona da persone prive di qualsiasi senso civico.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La scoperta raccapricciante: un congelatore pieno di carne in decomposizione

Ebbene, questa mattina cinque operatori della Prima Vera, intervenuti in via Carlo III per ripulire la stradina, si sono trovati davanti a una scena raccapricciante: un congelatore abbandonato, pieno di vaschette contenenti carne in avanzato stato di decomposizione, con numerosi alimenti finiti anche sull'asfalto.

I miasmi nauseabondi, sprigionati dalla carne putrefatta, hanno reso l'aria praticamente irrespirabile, trasformando un tratto di strada in una sorta di discarica a cielo aperto. E tutto questo accade nel pieno centro di Torre Annunziata.

Sversamenti abusivi, una piaga che continua a deturpare la città

È una situazione ormai intollerabile, che non può essere affrontata soltanto attraverso continui interventi di pulizia. Sono quasi sempre gli stessi luoghi a essere presi di mira dagli sversatori seriali, tra i quali figurano anche persone che, dietro compenso, si occupano di smaltire illegalmente rifiuti prodotti da altri.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Un fenomeno che provoca danni ambientali, economici e d'immagine all'intera comunità, vanificando il lavoro di quanti si impegnano quotidianamente per mantenere pulita la città.

Oltre 170 telecamere in città: perché non si riescono a fermare gli incivili?

Di recente, un cumulo di rifiuti è stato persino dato alle fiamme in via Commercio. In quell'occasione, grazie alle telecamere presenti nella zona, è stato possibile individuare e denunciare il responsabile.

Pubblicità

E allora viene spontaneo chiedersi: com'è possibile che non si riesca a individuare e sanzionare questi incivili che continuano a insozzare la città?

Possibile che, nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza così esteso, non si riesca a contrastare efficacemente un fenomeno che si ripete, spesso negli stessi luoghi, sotto gli occhi di tutti?

Non è soltanto una questione di decoro urbano. È una questione di rispetto per la città, per la salute pubblica e per i cittadini, che non possono continuare a subire le conseguenze dell'inciviltà altrui.

Il lavoro degli operatori della Prima Vera merita rispetto e riconoscenza

Un ringraziamento particolare va agli operatori della Prima Vera, chiamati ancora una volta a svolgere un lavoro straordinario per restituire condizioni di pulizia e decoro a una zona trasformata in discarica.

Un compito tutt'altro che semplice, che li costringe talvolta a operare in ambienti malsani, a contatto con rifiuti di ogni genere e in condizioni particolarmente difficili.

A complicare ulteriormente gli interventi è anche la conformazione di alcune strade, come via Carlo III, dove la carreggiata particolarmente stretta impedisce l'accesso ai mezzi di raccolta, obbligando gli addetti a intervenire manualmente.

Pubblicità

Ma la disponibilità e l'impegno degli operatori non possono diventare un alibi per chi continua a sporcare impunemente.

Torre Annunziata non può essere ostaggio di pochi incivili che, con i loro comportamenti, offendono un'intera comunità.

(Nella foto sopra, la stradina ripulita. Ma fino a quando rimarrà tale?)

Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook