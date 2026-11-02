Torre Annunziata, mense scolastiche al palo: famiglie esasperate e lavoratori senza stipendio da mesi

L'anno scolastico è iniziato da settimane, ma il servizio di refezione non è ancora partito. Crescono i disagi e l'incertezza sui tempi di avvio.

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A Torre Annunziata le mense scolastiche non sono ancora entrate in funzione e, mentre le famiglie continuano a fare i conti con i disagi legati alla mancata refezione, le lavoratrici e i lavoratori del servizio sono senza reddito dallo scorso giugno. Una situazione che si trascina da mesi e sulla quale interviene la U.L.S.S.A., chiedendo un’immediata assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale.

Il sindacato ha inviato una nota al commissario straordinario del Comune di Torre Annunziata, al dirigente alla Pubblica Istruzione e, per conoscenza, alla Klas Service Srl, la società subentrante nell’appalto per la refezione scolastica.

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Locali non disponibili e impianti non idonei: il servizio non parte

A far emergere le criticità è stato l’incontro sindacale del 30 ottobre 2026, convocato per il passaggio di cantiere. In quella sede, secondo quanto riferito dalla U.L.S.S.A., la società subentrante ha dichiarato a verbale di non essere nelle condizioni di avviare il servizio.

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La ditta, infatti, non avrebbe ancora ricevuto le chiavi dei siti operativi, mentre l’impianto non risulterebbe pronto né idoneo a garantire lo svolgimento delle attività in sicurezza.

Circostanze che, di fatto, impediscono l’avvio della refezione e alimentano l’incertezza sui tempi di attivazione del servizio.

La denuncia del sindacato: «Situazione inaccettabile»

Durissima la posizione della segreteria della U.L.S.S.A., che attribuisce i ritardi a una gestione non adeguata delle procedure necessarie all’avvio dell’appalto. «Una situazione inaccettabile, frutto di una gestione ritardata dei tempi di attivazione dell’appalto. La mancata erogazione di un servizio pubblico essenziale sta creando gravi disagi alle famiglie, con ripercussioni sull’organizzazione familiare e sulla frequenza scolastica, soprattutto per i nuclei più fragili».

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A preoccupare è anche la condizione occupazionale degli addetti alla refezione, che attendono di poter riprendere il lavoro. «Allo stesso tempo, le lavoratrici e i lavoratori, che si sono dichiarati a totale disposizione, sono senza reddito dal mese di giugno», sottolinea il sindacato.

L’appello al Comune: «Non c’è più tempo da perdere»

La U.L.S.S.A. chiede all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza per assicurare l’idoneità dei locali e la loro immediata consegna alla società affidataria, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l’attivazione della refezione scolastica.

L’obiettivo è consentire la ripresa del servizio nel più breve tempo possibile, tutelando sia gli alunni e le loro famiglie sia i lavoratori coinvolti nell’appalto. «Non c’è più tempo da perdere. Famiglie e lavoratori non possono più aspettare», conclude la segreteria sindacale.