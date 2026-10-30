Torre Annunziata, Palazzo Fienga: completata la prima fase della demolizione. Ferrante: «Una nuova pagina di legalità»

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La demolizione di Palazzo Fienga segna un nuovo passo verso la trasformazione di uno dei luoghi simbolo della presenza camorristica a Torre Annunziata. È stata completata la prima fase degli abbattimenti, mentre sono già partiti ulteriori interventi per ampliare l'area interessata dai lavori. Al posto del complesso, per anni considerato un fortino della criminalità organizzata, è prevista la realizzazione di un parco urbano.

Ad annunciarlo è il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante (Forza Italia), attraverso una nota diffusa a margine di un sopralluogo nell'area.

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Ferrante: «Un segnale di riscatto per il territorio»

«Il completamento delle demolizioni previste nel perimetro originario del primo stralcio di Palazzo Fienga segna un passaggio fondamentale nella rigenerazione urbana e sociale di Torre Annunziata», afferma Ferrante. «La rinascita di un luogo che per troppo tempo ha rappresentato un fortino della camorra testimonia la determinazione dello Stato nel restituire ai cittadini spazi sottratti all'illegalità. È un segnale importante per un territorio che vuole affrancarsi dalla criminalità e guardare al futuro nel segno della libertà e del riscatto sociale».

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Demolizioni aggiuntive e secondo stralcio entro il 2026

La conclusione anticipata delle demolizioni previste nella prima fase ha consentito di avviare ulteriori abbattimenti, estendendo il perimetro originario dell'intervento e sfruttando la presenza dei mezzi e delle attrezzature già impegnati nel cantiere. Parallelamente prosegue la progettazione del secondo stralcio, con l'obiettivo di completare la relativa procedura entro la fine del 2026. Una scadenza che riguarda dunque l'iter progettuale e non il completamento di tutte le demolizioni.

Il sottosegretario sottolinea di aver seguito l'operazione attraverso «costanti interlocuzioni con la struttura commissariale e con tutte le amministrazioni centrali e locali interessate», assicurando la necessaria copertura finanziaria.

Ferrante rivolge inoltre un ringraziamento all'Agenzia del Demanio, al prefetto di Napoli Michele Di Bari, al commissario straordinario dell'opera Giuseppe Priolo e al XXI Reggimento Genio Guastatori della Brigata Bersaglieri «Garibaldi», impegnato in quella che viene definita la «più grande opera pubblica di demolizione affidata all'Esercito».

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Un parco urbano al posto dell’ex fortino della camorra

Il futuro dell'area è legato alla realizzazione di un nuovo parco urbano, destinato a restituire alla collettività uno spazio per decenni associato al controllo della criminalità organizzata. «Il progetto del nuovo parco urbano rappresenta un investimento sul futuro di Torre Annunziata, destinato a incidere sulla qualità della vita e sullo sviluppo del quartiere», dichiara Ferrante. «La trasformazione di quest'area consentirà di creare nuovi spazi di aggregazione, offrire opportunità di socialità alle famiglie e contribuire a un più ampio processo di riqualificazione del contesto urbano».

Il sottosegretario conclude ribadendo l'impegno del Governo: «Continueremo a lavorare affinché si possa scrivere per Torre Annunziata una nuova pagina di legalità, di decoro urbano e di coesione sociale».