«Io, Felice. La mia vita»: il racconto di un 34enne di Torre Annunziata che non si è arreso alle difficoltà

Ci sono storie che meritano di essere raccontate non perché siano straordinarie, ma perché racchiudono esperienze nelle quali altre persone possono riconoscersi. È il caso di Felice, 34 anni, nato e cresciuto a Torre Annunziata, che ha deciso di mettere nero su bianco la propria vita, affidando a un manoscritto dal titolo «Io, Felice. La mia vita» ricordi, difficoltà, emozioni e speranze.

Un racconto autobiografico che attraversa oltre trent'anni di vita, dall'infanzia fino ai giorni nostri. Un percorso segnato da problemi di salute, ricoveri ospedalieri e momenti particolarmente difficili, ma anche dall'affetto della famiglia, dalle amicizie, dalle passioni e dalla determinazione a non arrendersi.

Un'infanzia diversa da quella dei suoi coetanei

Fin dalla nascita, Felice ha dovuto affrontare problemi di salute che hanno richiesto cure e controlli continui. La sua infanzia è stata scandita non soltanto dalla scuola e dai giochi con gli amici, ma anche da visite specialistiche, accertamenti e viaggi in diversi ospedali italiani. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Nel manoscritto racconta le difficoltà incontrate durante il percorso scolastico, le assenze dovute alle cure e alcuni episodi di bullismo. Esperienze che, inevitabilmente, hanno inciso sulla sua crescita.

«Le avversità mi hanno reso più vulnerabile e mi hanno costretto a crescere in fretta, passando da bambino a uomo», scrive nelle pagine introduttive.

La malattia, gli interventi e il sostegno della famiglia

Uno dei capitoli più importanti della sua storia riguarda i problemi neurologici che lo hanno accompagnato nel corso degli anni.

Felice racconta di essere affetto dalla sindrome di Moyamoya, una rara patologia cerebrovascolare, e di aver affrontato diversi episodi ischemici e un delicato intervento neurochirurgico nel 2016.

Sono stati anni difficili, nei quali alle sofferenze fisiche si sono aggiunti momenti di fragilità emotiva e psicologica.

In questo lungo percorso, la famiglia ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale. I genitori, le sorelle e gli altri familiari hanno condiviso con lui preoccupazioni, sacrifici e speranze, accompagnandolo nelle diverse fasi della malattia.

Non mancano, nelle sue pagine, i ricordi delle persone care scomparse e la gratitudine verso i medici che lo hanno seguito.

Le passioni e il desiderio di indipendenza

Ma «Io, Felice. La mia vita» non è soltanto il racconto della malattia. Tra le pagine emergono anche gli interessi e le passioni di un ragazzo che ha sempre cercato di vivere la propria quotidianità, coltivando amicizie e relazioni e inseguendo i propri sogni.

Il calcio e soprattutto l'informatica occupano uno spazio importante nella sua vita. Felice racconta di amare i computer, di interessarsi all'installazione di programmi, alla manutenzione dei dispositivi elettronici e alla risoluzione di problemi informatici.

Oggi è iscritto al collocamento mirato e segue le opportunità lavorative nella speranza di trovare un'occupazione che gli permetta di valorizzare le proprie capacità.

Un desiderio di autonomia che rappresenta uno degli aspetti più significativi della sua testimonianza: essere riconosciuto per ciò che sa fare e per la persona che è, non soltanto per i problemi di salute che ha affrontato.

Un messaggio rivolto a chi vive situazioni simili

Felice non nasconde le proprie fragilità. Racconta anche gli errori, le delusioni e le difficoltà nei rapporti personali, senza cercare di presentare un'immagine perfetta di sé. Ed è forse proprio questa spontaneità a rendere il manoscritto una testimonianza autentica, scritta con il linguaggio diretto di chi sente il bisogno di raccontarsi.

Nell'introduzione spiega di aver compreso soltanto con il tempo il significato di questo lavoro: condividere la propria esperienza con chi ha vissuto o sta vivendo situazioni simili.

Non è un'opera letteraria nel senso tradizionale del termine, ma un racconto personale che trova il suo valore soprattutto nella sincerità e nel desiderio di trasmettere un messaggio di fiducia.

«Io, Felice»: una storia ancora da scrivere

Oggi, a 34 anni, Felice guarda al futuro con la consapevolezza delle difficoltà superate e di quelle che potrebbero ancora presentarsi.

Nel manoscritto torna più volte un concetto: la volontà di rialzarsi dopo ogni caduta, senza rinunciare ai propri interessi, agli affetti e alla possibilità di costruire una vita soddisfacente.

Il suo racconto non vuole suscitare compassione, ma offrire una testimonianza di vita. Una storia nella quale la sofferenza occupa inevitabilmente molto spazio, senza però cancellare i desideri e le aspirazioni.

E forse il significato più profondo di «Io, Felice. La mia vita» è proprio questo: ricordare che dietro ogni difficoltà c'è una persona, con la propria dignità, i propri sogni e il diritto di guardare al domani con speranza.

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