Aurora Venosa conquista la maglia di Amici: un altro talento di Torre Annunziata alla corte di Maria De Filippi

Ha appena diciotto anni, ma ha già conosciuto le emozioni di un talent musicale, recitato accanto a Luisa Ranieri in una fiction Rai e pubblicato i suoi primi brani. Adesso Aurora Venosa, in arte Aura, è pronta a giocarsi una nuova, importante occasione: la ventiseiesima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi che negli anni ha lanciato numerosi protagonisti della musica e dello spettacolo italiano. Una nuova sfida per la giovane cantante di Torre Annunziata, che nella puntata di domenica 11 ottobre ha conquistato la maglia presentando il suo inedito Solite solite.

Chi è Aura, la giovane cantante di Torre Annunziata

Nata a Castellammare di Stabia nel 2007 e cresciuta a Torre Annunziata, Aurora Venosa ha respirato l’atmosfera del mondo artistico fin da bambina. I genitori, entrambi campioni del mondo di tango argentino, le hanno trasmesso la passione per lo spettacolo. Per tredici anni ha studiato danza, spaziando dalla classica alla contemporanea, dall’hip-hop ai balli latino-americani, prima di concentrare le proprie aspirazioni sulla musica.

Nel 2024 ha partecipato a X Factor, raggiungendo la fase dei Bootcamp. Un’esperienza che ha rappresentato una tappa importante nella costruzione della sua identità artistica. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Dalla fiction La Preside al debutto discografico

Il 2026 è stato finora un anno particolarmente significativo per la giovane artista torrese. Aurora ha fatto parte del cast di La Preside, la fiction di Rai 1 diretta da Luca Miniero, con protagonista Luisa Ranieri, liberamente ispirata alla storia della dirigente scolastica Eugenia Carfora.

Nella serie ha interpretato Jessica D’Amore, una studentessa con la passione per il canto, riuscendo così a coniugare recitazione e musica. Sua, insieme ad Alessandro De Martino, è anche l’interpretazione di Non mi basti mai, brano della colonna sonora della fiction. Il 6 febbraio scorso ha inoltre pubblicato il singolo Chiamami Ancora Love, una canzone che affronta il tema della fine di una relazione sentimentale e della capacità di ricominciare. Esperienze diverse, ma accomunate da un obiettivo che Aurora ha ribadito anche nelle interviste: affermarsi come cantante e costruire una propria identità musicale.

Amici 26, una nuova sfida per Aura

L'approdo ad Amici 26 rappresenta un'altra tappa importante nel percorso artistico di Aurora Venosa. La giovane cantante si è presentata con l'inedito Solite solite, ottenendo il voto favorevole di Rudy Zerbi e Samurai Jay, mentre Amadeus ha espresso parere negativo. Due sì che le hanno consentito di conquistare la maglia, ma non ancora un banco definitivo nella scuola. Il regolamento di questa edizione prevede infatti un ulteriore passaggio: i candidati che hanno superato la prima selezione dovranno sostenere un incontro conoscitivo con i professori che li hanno promossi, ai quali spetterà la decisione finale sull'ammissione.

Per Aura, dunque, il sogno di entrare nella scuola di Maria De Filippi è sempre più vicino, ma resta ancora un ultimo ostacolo da superare.

Da Stefano De Martino a Lorella Boccia: la tradizione torrese ad Amici

Ma Aurora Venosa non è la prima giovane di Torre Annunziata ad approdare nel programma di Maria De Filippi. La città oplontina vanta una tradizione significativa di artisti che hanno partecipato al talent, alcuni dei quali hanno successivamente costruito carriere di grande successo. Il nome più conosciuto è certamente quello di Stefano De Martino, entrato ad Amici nel settembre 2009 come ballerino, quando aveva appena vent’anni. Da quell’esperienza sarebbe iniziata una carriera che lo avrebbe portato dalla danza alla conduzione televisiva, fino a diventare uno dei volti più popolari dell’intrattenimento Rai e il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo.

Non meno significativo il percorso di Lorella Boccia, nata a Torre Annunziata nel 1991 e protagonista della dodicesima edizione di Amici, nel 2013. Dopo il talent, la ballerina ha lavorato in importanti produzioni televisive e cinematografiche, tornando anche nel programma come professionista e affermandosi successivamente come conduttrice.

Ma l’elenco dei torresi passati dalla scuola di Amici comprende anche il cantante e musicista Vincenzo Pinto, il ballerino Catello Miotto e Gabriele Esposito, che nel novembre 2015, a soli diciotto anni, conquistò un banco nella scuola. Anche quest’ultimo, come Stefano De Martino, si era formato artisticamente presso la scuola di danza di Elena Gravina.

Torre Annunziata, una città che continua a esprimere talenti

L’ingresso di Aura ad Amici 26 aggiunge dunque un nuovo capitolo a questa storia. Una storia che racconta anche un volto diverso di Torre Annunziata, troppo spesso alla ribalta delle cronache nazionali per episodi di criminalità e disagio sociale, ma capace di esprimere giovani che si distinguono per talento, impegno e determinazione. Dalla danza al canto, dalla televisione al cinema, sono numerosi i ragazzi che hanno cercato e trovato nello spettacolo un’opportunità per realizzare le proprie aspirazioni.

Per Aura la sfida è appena iniziata. E Torre Annunziata ha un nuovo talento per cui fare il tifo.