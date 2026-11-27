L'ex amministratore comunale sollecita la pubblicazione dei pareri dell'ARPAC e la valutazione di localizzazioni alternative.

Pubblicità

Una nuova antenna per la telefonia mobile, alta complessivamente circa 30 metri, potrebbe sorgere a Torre Annunziata, tra via Vittorio Veneto e via Torretta di Siena, in un'area precedentemente occupata da un'attività commerciale.

A sollevare la questione, attraverso un post pubblicato su Facebook, è Franco Colletto, ex assessore e consigliere comunale del Partito Democratico, che chiede chiarezza sul procedimento autorizzativo e il coinvolgimento dei cittadini interessati dall'intervento.

Pubblicità

Pubblicità

Il progetto della nuova antenna

Secondo quanto riferito da Colletto, Iliad Italia S.p.A. ha presentato al Comune di Torre Annunziata un'istanza per l'installazione di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile.

Il progetto prevede la realizzazione di un basamento in cemento armato e di un palo metallico alto circa 24 metri, ai quali si aggiungerebbero ulteriori sei metri destinati al sostegno delle antenne, per un'altezza complessiva di circa 30 metri.

L'impianto sarà destinato a ospitare apparecchiature per le tecnologie 4G e 5G.

Colletto: «I cittadini hanno diritto di sapere»

A preoccupare l'ex amministratore comunale è soprattutto la localizzazione dell'impianto in un contesto urbano densamente abitato e la necessità di garantire un'adeguata informazione ai residenti.

G

Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«La domanda è semplice: i residenti sono stati adeguatamente informati? Conoscono le caratteristiche del progetto e le valutazioni effettuate dagli enti competenti?», si chiede Colletto.

«Non intendiamo alimentare paure o creare allarmismi, ma riteniamo che i cittadini abbiano il diritto di conoscere preventivamente gli interventi che interessano il proprio quartiere e di essere messi nelle condizioni di esprimere le proprie osservazioni».

Pubblicità

Le richieste all'amministrazione comunale

L'ex assessore del PD chiede la piena trasparenza sull'intero procedimento autorizzativo, la pubblicazione della documentazione progettuale e dei pareri espressi dagli enti competenti, in particolare dall'ARPAC.

Tra le richieste figurano anche una verifica approfondita della compatibilità urbanistica, paesaggistica e ambientale dell'intervento, la divulgazione dei risultati delle verifiche sull'esposizione ai campi elettromagnetici e la convocazione di un incontro pubblico con i residenti.

Colletto sollecita, inoltre, la valutazione di eventuali localizzazioni alternative, ritenute meno impattanti per il contesto abitativo.

Verso un'iniziativa civica nel quartiere

L'intenzione dell'ex amministratore è quella di promuovere un'iniziativa civica, coinvolgendo residenti, associazioni e cittadini interessati, affinché si apra un confronto pubblico sulla realizzazione dell'impianto e sulla possibilità di individuare un'altra area.

«Non siamo contrari all'innovazione tecnologica. Chiediamo, però, che non si prescinda dalle esigenze delle persone che vivono quotidianamente nei luoghi interessati da queste trasformazioni», sottolinea Colletto.

«Il quartiere non può essere spettatore delle decisioni che riguardano il suo futuro. La partecipazione dei cittadini è un diritto, non una concessione!».

Resta da chiarire a quale punto sia l'iter autorizzativo e quali siano le valutazioni degli enti competenti in merito alla realizzazione dell'impianto.