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Torre Annunziata, Natale al MaxiMall Pompeii tra giochi, spettacoli e premi: il programma completo
Dall’incontro con Babbo Natale ai laboratori creativi, un mese di iniziative per grandi e piccini, fino alla tombola del 28 dicembre
Un mese di appuntamenti tra tradizione, spettacoli e attività per i più piccoli. Il MaxiMall Pompeii di Torre Annunziata si prepara a celebrare il Natale con un programma di iniziative che prenderà il via il 28 novembre e si concluderà il 28 dicembre con una grande tombola a premi.
Tra i protagonisti delle festività ci saranno Babbo Natale e i suoi elfi, che dal 28 novembre al 26 dicembre incontreranno bambini e famiglie nel centro commerciale.
Dai giochi della tradizione agli artisti di strada
Ad aprire il calendario, il 28 e 29 novembre, sarà il Mercante in Fiera di Natale. Dal 5 all’8 dicembre spazio invece alla Tombola dei Bambini, una versione del tradizionale gioco delle feste pensata per i più piccoli.
Il 6 dicembre è previsto uno speciale appuntamento inaugurale con artisti di strada e spettacoli itineranti. Il 14 e 15 dicembre il programma proseguirà con il gioco Carta Alta, Carta Bassa.
La Fabbrica dei Giocattoli
Dal 19 al 23 dicembre sarà la volta della Fabbrica dei Giocattoli, un’iniziativa che unirà creatività e tecnologia attraverso un laboratorio di stampa 3D e giochi a tema natalizio.
Il 28 dicembre la grande tombola con premi
A chiudere il programma sarà la grande Tombola di Natale del 28 dicembre, con due appuntamenti alle ore 17:30 e 18:30. Per partecipare alle estrazioni finali occorrerà utilizzare i 15 numeri riportati sul retro delle cartoline del concorso.
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