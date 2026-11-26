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“Non mi dire te l’ho detto” è la commedia che vedrà sul palco gli attori della compagnia “Vana Imago”, ormai di casa al Teatro San Francesco di Torre Annunziata. Venerdì 27 novembre 2026, alle ore 21.00, per la regia di Salvatore Orga, il team artistico partenopeo porterà in scena il testo di Paolo Caiazzo partecipando alla terza edizione della “Rassegna San Francesco del Teatro e delle Arti-Premio Antonio Caso”, promossa dall’Associazione “La Filodrammatica San Francesco” di concerto con Don Paolino Franzese, parroco-rettore della Basilica Ave Gratia Plena e amministratore parrocchiale di San Francesco di Paola a Torre Annunziata.

È una storia che pone al centro delle vicende l’uso smodato del cellulare, da cui si generano intrighi amorosi e altri intrecci di vita quotidiana. Guglielmo è un medico affermato e un dongiovanni incallito. Per aiutare il suo amico Vincenzo, meno intraprendente di lui, per non dire “imbranato” con le donne, gli cede la casa per un appuntamento galante con una ragazza conosciuta in chat. In nome dell’amicizia arriva a mentire a sua moglie Raffaella, costringendola quasi a lasciar libero l’appartamento. L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’ufficio adozioni, di un’assistente sociale e dal parroco, don Giusto.

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La compagnia “Vana Imago”, oltre ad un’intensa l’attività teatrale, è impegnata fortemente anche nel sociale in particolare nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Con il ricavato delle rappresentazioni sostiene l’associazione “Gli unicorni di Diana”, fondata in memoria della piccola Diana, scomparsa a causa di una rara malattia ematologica, l’aplasia midollare, e la “Fondazione Domenico Cirillo” che promuove iniziative sociali, culturali, civiche e sportive rivolte ai giovani e all'inclusione.