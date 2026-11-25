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Continua la stagione sportiva in casa Centro Basket Torre Annunziata ed è tempo di un primo bilancio per le varie squadre giovanili. A fare il punto è il responsabile Luca La Rocca, da anni punto di riferimento per tanti ragazzi e genitori del CBTA.

Under 15 e Under 13, la crescita dei giovani atleti

«Quest'anno abbiamo diviso i nostri atleti in cinque gruppi giovanili. L'Under 15, guidata da Rino Roscigno, sta trovando, settimana dopo settimana, una sua identità. Un gruppo numeroso che fa dell'agonismo la sua arma migliore.

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La squadra Under 13, composta da ragazzi che si affacciano per la prima volta in un campionato federale, prova a essere protagonista nel proprio girone regionale, che risulta essere molto insidioso».

Minibasket, entusiasmo e voglia di crescere

«La compagine degli Aquilotti, formata da bambini di nove e dieci anni, affronta il proprio processo di crescita con numerose partite che vedono i piccoli atleti praticamente in campo ogni fine settimana.

Infine, i due gruppi minibasket degli Scoiattoli e dei Pulcini, guidati dall'istruttore Attilio Gallo, che si affacciano al mondo della palla a spicchi con grande entusiasmo».

I tornei natalizi e i 35 anni di attività

«Stiamo inoltre programmando i vari tornei regionali e nazionali che si disputeranno durante le festività natalizie», conclude La Rocca.

Prosegue, dunque, senza sosta, nelle palestre della scuola Pascoli, il trentacinquesimo anno di attività del Centro Basket Torre Annunziata, con immutato entusiasmo da ormai sette lustri.