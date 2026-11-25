L'appello del presidio oplontino per un impegno educativo e culturale contro la sopraffazione, l'omertà e la negazione della libertà.

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In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il presidio di Libera di Torre Annunziata “Raffaele Pastore e Luigi Staiano” interviene sul legame tra violenza di genere e cultura mafiosa, richiamando la memoria delle vittime innocenti della camorra e la necessità di un impegno quotidiano contro ogni forma di sopraffazione.

Di seguito la nota del presidio cittadino.

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Violenza di genere e mafie, una radice comune

«Oggi, nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, come presidio di Libera di Torre Annunziata sentiamo il dovere di alzare la voce su un legame profondo e spesso taciuto, quello tra la violenza di genere e la cultura mafiosa.

Femminicidio e mafie parlano la stessa lingua e si nutrono della stessa radice malata, fatta di pretesa di possesso, sopraffazione, controllo sull'altro e negazione della sua libertà.

Il ricordo di Rosa Visone e Matilde Sorrentino

La mafia è colpevole direttamente quando spezza la vita di donne innocenti, madri, figlie e compagne uccise per errore sotto il fuoco della camorra, come Rosa Visone, oppure punite con la morte perché hanno avuto il coraggio di ribellarsi e di denunciare, come Matilde Sorrentino, o di scegliere una vita libera, lontana dalle logiche dei clan.

Le loro storie sono ferite ancora aperte nella nostra memoria collettiva e le abbiamo ricordate lo scorso 23 novembre, nella giornata che il Comune di Torre Annunziata ha istituito in ricordo delle vittime della camorra.

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La cultura mafiosa e la negazione della libertà

Ma la mafia è colpevole anche indirettamente, quando lascia sole mogli, sorelle e figlie a cui strappa padri, fratelli e compagni e quando avvelena i nostri territori con una sottocultura patriarcale, machista e omertosa. È quel clima che trasforma la donna in un oggetto da possedere, che isola chi chiede aiuto e che impone il silenzio di fronte al sopruso, dentro e fuori le mura domestiche.

Le commemorazioni non bastano, serve un impegno quotidiano

Qui, a Torre Annunziata, ricordare le vittime innocenti delle mafie significa anche schierarsi sempre contro qualsiasi forma di violenza sulle donne.

Le commemorazioni da sole non bastano, perché serve un impegno quotidiano, educativo e culturale, capace di spezzare le catene della paura e di restituire a ogni donna il diritto sacro alla vita, alla dignità e alla libertà. È la strada che percorrono le associazioni antiviolenza, come Catena Rosa, ed è la stessa che percorre Libera.

Perché una terra libera dalle mafie è, prima di tutto, una terra in cui nessuna donna debba più avere paura».