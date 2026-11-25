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Torre Annunziata, guasto idrico: Gori prolunga il disservizio nella zona nord
Tecnici Gori al lavoro, ripristino graduale a partire dalle ore 13
Aggiornamento sulla mancanza d'acqua nell'area nord di Torre Annunziata. La società GORI comunica il guasto alla rete idrica comporterà un prolungamento del disservizio per gli utent delle seguenti strade del comune di Torre Annunziata:
PIAZZA ILARDI
VIA DINO SALVATORE
VIA GIUSEPPE TAGLIAMONTE
VIA MARESCA
ED IN TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 13:00 di mercoledì 25 novembre 2026.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.
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