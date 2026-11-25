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Torre Annunziata, guasto alla rete idrica: rubinetti a secco e scuole chiuse in via Tagliamonte
L’interruzione improvvisa dell’erogazione dell’acqua ha reso impossibile garantire le condizioni igienico-sanitarie nei plessi scolastici.
Studenti a casa questa mattina, mercoledì 25 novembre, a Torre Annunziata. Il guasto improvviso alla rete idrica nella zona di via Giuseppe Tagliamonte ha determinato la sospensione delle attività didattiche nei plessi dell’Istituto Comprensivo Pascoli-Siani.
Il provvedimento interessa gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. La mancanza d’acqua non consente infatti di assicurare le condizioni igienico-sanitarie indispensabili per il regolare svolgimento delle lezioni. Disagi per le famiglie, costrette a riorganizzare gli impegni della mattinata con scarso preavviso.
Il guasto e le strade interessate
Il disservizio riguarda una parte della zona nord della città. La Gori ha segnalato interruzioni e cali di pressione in piazza Ilardi, via Dino Salvatore, via Giuseppe Tagliamonte, via Maresca e nelle relative traverse.
Il ripristino dell’acqua e la riapertura delle scuole
I tecnici della Gori sono impegnati nella riparazione. Secondo quanto comunicato dalla società, l’erogazione dovrebbe tornare progressivamente alla normalità a partire dalle ore 10 di oggi. Al ritorno dell’acqua potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità.
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