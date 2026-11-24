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Torre Annunziata, case popolari: Manfredi, Raia e Scotto all'incontro del PD
Esponenti politici e sindacati a confronto sul diritto alla casa, sui canoni di locazione e sul recupero degli alloggi pubblici.
L'emergenza abitativa nell'area vesuviana e la riqualificazione dei quartieri di edilizia popolare saranno al centro dell'incontro promosso dal Partito Democratico, in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 18, presso la sede del circolo di Torre Annunziata, in corso Vittorio Emanuele 356.
L'iniziativa rappresenta un'occasione di confronto tra esponenti politici e organizzazioni sindacali degli inquilini per affrontare le problematiche legate al diritto alla casa e individuare possibili soluzioni alle difficoltà delle famiglie.
Le proposte per affrontare l'emergenza abitativa
Tra i principali temi al centro del dibattito figurano la stipula di contratti di locazione a canone agevolato, la regolarizzazione delle famiglie negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e il rientro dalle situazioni di morosità.
Particolare attenzione sarà riservata anche alla necessità di evitare aumenti dei canoni di locazione e di promuovere interventi di riqualificazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica.
Questioni che riguardano non soltanto il diritto all'abitazione, ma anche la qualità della vita delle famiglie e il recupero del patrimonio immobiliare pubblico.
Gli interventi della politica e dei sindacati
All'incontro interverranno Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia, consigliera regionale, e Arturo Scotto, deputato.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
A rappresentare le organizzazioni sindacali degli inquilini saranno Antonio Giordano, segretario regionale del SUNIA, Alfonso Ammendola, segretario regionale del SICET, e Pierluigi Estero, segretario regionale dell'UNIAT.
Il confronto sarà incentrato sulle prospettive delle politiche abitative nell'area vesuviana, con particolare riferimento alla tutela delle famiglie in difficoltà e alla riqualificazione dei quartieri popolari.
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