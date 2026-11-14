Torre Annunziata, due secoli di storia del pane “Nunziatiello” nel libro di Nunzio Ariano

Dal 1840 a oggi, generazioni di fornai e una semolata diventata simbolo della città. Un libro custodisce ricordi e tradizioni.

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È una storia familiare che va raccontata, perché Torre Annunziata non è solo la patria della pasta ma anche quella del pane.

Una tradizione che nella nostra città si tramanda da generazioni e l'esempio più emblematico è quello del panificio “Nunziatiello”. L'ultimo erede che ne ha raccolto l'eredità è Nunzio Ariano, già dirigente del Comune di Torre Annunziata, ma sempre presente fin da piccolo nel panificio, che ora, da pensionato, dirige a tempo pieno.

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Dal forno di Carlo Ariano alla celebre semolata di “Nunziatiello”

Il suo amore per la famiglia e per il panificio lo ha trasferito addirittura in un libro, dal titolo “La casa degli infiniti natali”, in cui racconta la sua saga familiare.

Dal forno di Carlo Ariano al panificio del figlio Nunzio, detto “Nunziatiello”, l'inventore della gustosissima “semolata”. Continuando con Raffaele, Umberto, Ciccio, Carlo, Salvatore e altri familiari. Fino ad arrivare a lui.

Una tradizione lunga quasi due secoli, dal 1840 a oggi

Una storia lunga circa due secoli, dal 1840 a oggi, con il pane di “Nunziatiello” sempre sulla tavola di noi torresi e di tantissimi altri estimatori provenienti dai paesi vicini. Senza considerare quelli che fanno provvista di questo pane quando viaggiano o si trasferiscono al Nord Italia.

Un pane, quello di “Nunziatiello”, che dovrebbe avere una D.O.P., una denominazione di origine protetta, come quello di Altamura, il primo pane italiano a ottenere questo riconoscimento a livello europeo.

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Il ricordo di Umberto Ariano: «La stella guida della nostra famiglia»

Ma ritorniamo al libro di Nunzio Ariano, che va letto e non raccontato perché sarebbe impossibile sintetizzare i tanti ricordi emozionanti e commoventi racchiusi nelle sue pagine.

Ci soffermiamo solo su un paragrafo in cui parla di “Umberto, mio padre”, che Nunzio definisce “la stella guida, la più lucente della nostra costellazione familiare”.

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E poi, citando il libro “La luna nel cuore”, regalatogli da Ernesto Limito, ne riporta un ricordo personale dell'amico:

«Il buon Umberto serve il pane avvolgendolo con calma nella carta. Poi, chiuso il foglio, quando è il mio turno prende la matita e ci scrive sopra un grande Forza Savoia!».

Quel pane consegnato ai clienti come fosse un lingotto d'oro

E vorrei concludere anche con una mia considerazione personale.

«Quando entravo per comprare una semolata, nonostante il panificio fosse pieno di acquirenti, Umberto si comportava in modo flemmatico e porgeva ai clienti il pezzo di pane come fosse un lingotto d'oro».

Insomma, un libro, quello di Nunzio Ariano, da leggere e conservare gelosa.

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