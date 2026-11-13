Torre Annunziata, sciopero CGIL del 20 novembre: Luigi Carillo spiega le ragioni

Pensioni, salari, sanità e lavoro: il coordinatore dello SPI CGIL spiega le ragioni della mobilitazione e le iniziative sul territorio.

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La CGIL proclama lo sciopero generale per venerdì 20 novembre, con un'astensione dal lavoro prevista per l'intera giornata in tutti i settori pubblici e privati. A Napoli è in programma una manifestazione con concentramento alle ore 9 in piazza Mancini e corteo fino a piazza Matteotti.

Al centro della mobilitazione la legge di bilancio del Governo Meloni, giudicata dal sindacato inadeguata ad affrontare le difficoltà economiche e sociali del Paese.

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Ne parliamo con Luigi Carillo, coordinatore dello SPI CGIL di Torre Annunziata, affiancato nell'attività sindacale dal vicecoordinatore Pasquale Pagano e da Vincenzo Lanzone. Sul fronte della scuola opera invece Francesco Prisco, responsabile della FLC CGIL.

«La legge di bilancio non dà risposte alle fasce più deboli»

Carillo, perché la CGIL ha deciso di proclamare uno sciopero generale per il 20 novembre?

«La mobilitazione è diventata ancora più urgente alla luce della legge di bilancio varata dal Governo Meloni. Riteniamo che le misure previste non offrano risposte efficaci alle difficoltà che lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, studenti, donne e giovani affrontano quotidianamente. L'inflazione ha inciso pesantemente sul costo della vita, mentre le politiche economiche del Governo non hanno prodotto interventi sufficienti per tutelare il potere d'acquisto delle famiglie».

Quali sono, in particolare, le scelte del Governo che contestate?

«Contestiamo innanzitutto le priorità della politica economica e di bilancio. Si decide di aumentare le spese per il riarmo, mentre settori fondamentali come la sanità pubblica continuano a non ricevere finanziamenti adeguati. Mancano inoltre politiche efficaci per il diritto all'abitare e interventi strutturali sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono questioni che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini».

Pensioni, Carillo: «L'inflazione continua a impoverire gli anziani»

Tu rappresenti il sindacato dei pensionati. Quali sono le principali preoccupazioni per questa categoria?

«La situazione dei pensionati è particolarmente delicata. Torna il problema del taglio alla rivalutazione delle pensioni, che riduce ulteriormente il potere d'acquisto di chi vive con un reddito fisso. A questo si aggiunge quella che definiamo la tassa nascosta dell'inflazione e del fiscal drag, cioè il drenaggio fiscale. Secondo i dati Istat richiamati dal sindacato, i pensionati subirebbero una perdita di oltre 350 euro ogni anno. È una condizione che non possiamo accettare, soprattutto considerando che molti anziani devono già sostenere spese crescenti per farmaci, visite mediche e beni di prima necessità».

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Quali interventi ritenete necessari per invertire questa tendenza?

«Occorre innanzitutto difendere il valore reale delle pensioni e garantire un sistema fiscale più equo. Chiediamo una reale progressività del prelievo fiscale su tutti i redditi e una seria lotta all'evasione. Non è giusto che il peso delle difficoltà economiche ricada sempre sulle stesse categorie, in particolare lavoratori dipendenti e pensionati».

Occupazione e Mezzogiorno: «Servono investimenti e risorse»

La CGIL richiama anche la necessità di nuove politiche per l'occupazione. Qual è la situazione nel Mezzogiorno?

«Il tema del lavoro è centrale, soprattutto nel Sud Italia. Servono misure concrete per difendere l'occupazione e creare nuove opportunità, attraverso ulteriori stanziamenti da parte del Governo. Il Mezzogiorno continua a scontare difficoltà strutturali che richiedono interventi specifici. Non possiamo limitarci a misure temporanee: occorrono politiche capaci di offrire prospettive stabili ai lavoratori e alle imprese».

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Un altro tema particolarmente sentito è quello dei giovani. Che cosa chiedete per le nuove generazioni?

«Chiediamo risposte serie e urgenti sia sul fronte del diritto allo studio sia sul contrasto alla precarietà lavorativa. I giovani hanno bisogno di opportunità concrete e della possibilità di costruire il proprio futuro senza essere costretti a vivere nell'incertezza. Le numerose manifestazioni pacifiche che hanno visto protagonisti studenti e ragazzi in tante città italiane rappresentano un segnale che la politica non può ignorare».

«Chiediamo un confronto vero sulla manovra economica»

Qual è, in definitiva, il messaggio che volete inviare al Governo con lo sciopero generale?

«Chiediamo un confronto vero sulla legge di bilancio. Il Governo deve ascoltare le richieste del mondo del lavoro, dei pensionati e delle nuove generazioni. Non si può continuare a ignorare il disagio sociale e le difficoltà economiche che attraversano il Paese. La mobilitazione del 20 novembre vuole richiamare l'attenzione sulla necessità di cambiare le priorità delle politiche economiche e sociali».

Torre Annunziata, sabato 14 novembre volantinaggio in corso Umberto I

Come si sta organizzando la CGIL a Torre Annunziata per coinvolgere i cittadini?

«Sabato 14 novembre, dalle ore 10 alle 13, saremo presenti in corso Umberto I, all'angolo con il prolungamento di via dei Mille, per un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione. Lo SPI CGIL, il CAF e la FLC CGIL, il sindacato della scuola, saranno impegnati in un volantinaggio per spiegare ai cittadini torresi le ragioni dello sciopero generale del 20 novembre».

Quale invito rivolgete ai pensionati e ai cittadini di Torre Annunziata?

«Invitiamo tutti a partecipare e a informarsi sulle ragioni della nostra mobilitazione. Ricordiamo inoltre che la nostra sede di via dei Mille 19 è a disposizione dei pensionati e dei cittadini per offrire assistenza e servizi. Vogliamo essere un punto di riferimento concreto per il territorio, non soltanto nei momenti di protesta, ma anche nell'attività quotidiana di tutela dei diritti».

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