Torre Annunziata, liceo Pitagora-Croce: stop all'occupazione

Il documento "Manifesto per una scuola aperta al mondo" ha avviato tavoli tra amministrazione, docenti e rappresentanza studentesca per tradurre le proposte in interventi concreti.

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Al liceo Pitagora Croce termina il braccio di ferro tra gli studenti e la dirigente scolastica. Proprio oggi, infatti, è giunta al termine, dopo due settimane, l’occupazione dell’istituto scolastico.

“Manifesto per una scuola aperta al mondo” è il documento che i giovani hanno stilato e presentato durante l’occupazione, avanzando così le loro proposte per fronteggiare le criticità dell’istituto. Durante gli incontri del 29 e 31 ottobre scorsi, e i tavoli tecnici del 3 e 4 novembre, l’amministrazione, i docenti e la rappresentanza degli studenti si sono confrontati sul programma presentato dagli occupanti, analizzandolo punto per punto.

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Dopo un periodo di contrasto e agitazione, la scuola si pone costruttrice di speranze, trasformando gli ostacoli in mattoncini, per “edificare” un vero e proprio ponte comunicativo, che unisce banchi e cattedra e abbatte le barriere del silenzio.

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Come si evince dal documento redatto dalla dirigente scolastica Olimpia Savarese, l’Istituto distingue i propri ambiti di intervento e competenza in cui si impegna ad agire, da quelli appartenenti agli ordinamenti nazionali o ad altri enti, i quali, come specifica, non rientrano nelle sue possibilità.

Ma a quali risultati ha portato occupare la scuola per due settimane? Il primo è quello di aver ottenuto un tavolo tecnico di confronto, tenuto periodicamente tra rappresentanti degli studenti e dirigenza, per monitorare, ogni 30 giorni, lo stato di attuazione degli accordi previsti.

Per quanto riguarda il sovraccarico di verifiche da svolgere, l’istituto propone la formulazione di un calendario di classe, stilato mensilmente dai docenti, in modo da programmare e organizzare equamente le interrogazioni e i compiti da svolgere.

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Inoltre, alle lamentele degli studenti sull’incuria e sulla scarsa manutenzione dei servizi igienici, la presidenza ha deciso di farvi fronte con una direttiva interna impartita al personale ATA, e con l’installazione di distributori gratuiti di assorbenti, in modo da soddisfare tutte le necessità.

Un’importante novità riguarda anche la creazione di un modulo Google in cui, settimanalmente, i referenti di ciascun plesso potranno non solo segnalare eventuali mancanze di carta igienica e dispenser, ma anche far luce su problematiche riscontrate nell’istituto.

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Il mancato utilizzo della tendostruttura resta, ancora, una nota dolente per l’Istituto, soprattutto per l’indirizzo sportivo. Infatti, dai verbali analizzati, si evince come gli interventi strutturali spettino all’ente proprietario, in questo caso la Città Metropolitana di Napoli, limitando l’intervento della scuola alla sola segnalazione formale.

Invece, di contro alle proteste dei ragazzi sul rincaro del costo dei libri e l’obbligo di procurarsi nuove edizioni, la scuola ha respinto la proposta degli studenti di completa digitalizzazione del materiale didattico, presentando l’iniziativa “Zaino Solidale”. Questa prevede la donazione anonima, da parte dei docenti, di libri nuovi ricevuti dalle case editrici, e destinati ai ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti. Gli studenti hanno accolto il progetto con entusiasmo, mostrandosi volenterosi di adibire precise aree dell’Istituto per svolgere mercatini o scambio di volumi di seconda mano.

Dallo scontro e dalle proteste iniziali a quella che appare una riconciliazione: potrà dirsi questa una storia a lieto fine?

Un liceo, infatti, non è solo un insieme di banchi, aule e verifiche da svolgere: prima di tutto, è formato da persone, docenti e studenti che, attraverso il confronto, collaborano affacciandosi, l’uno con gli occhi dell’altro, alla realtà che li circonda e alle sue molteplici sfaccettature. Solo, così, aprendo il mondo alla scuola, si costruirà una scuola aperta al mondo.