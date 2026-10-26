Torre Annunziata, occupato il Liceo Pitagora-Croce: studenti in protesta contro il caro vita e i tagli all'istruzione

Mobilitazione contro i tagli alla scuola e all’università. Gli studenti: «Noi siamo il futuro, ma ci stanno togliendo il futuro».

Mattinata di mobilitazione al Liceo Pitagora-Croce di Torre Annunziata, dove gli studenti hanno deciso di occupare l’istituto per protestare contro il caro vita e i tagli ai finanziamenti destinati all’istruzione pubblica.

L’iniziativa, partita questa mattina, lunedì 26 ottobre, si inserisce nel più ampio clima di protesta che sta interessando diversi Paesi europei e, in particolare, il Sud Italia.

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Le ragioni della protesta: caro vita, trasporti e istruzione

Al centro della mobilitazione ci sono diverse questioni economiche e sociali che, secondo gli studenti, stanno penalizzando soprattutto le giovani generazioni e le famiglie.

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Tra queste, l’aumento del costo della vita, le difficoltà legate al blocco degli autotrasportatori, con ripercussioni su numerosi settori produttivi, e soprattutto i tagli ai finanziamenti per la scuola pubblica e l’università.

«Non è possibile che si taglino fondi alla scuola pubblica e all’università mentre aumentano le spese per il riarmo e per la guerra in Ucraina», spiegano i rappresentanti degli studenti.

«Noi siamo il futuro, ma ci stanno togliendo il futuro», aggiungono, sottolineando la necessità di maggiori investimenti nell’istruzione e nelle opportunità per i giovani.

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Un’occupazione pacifica con assemblee e momenti di confronto

Gli studenti precisano che l’occupazione vuole avere un carattere pacifico e di riflessione, con l’organizzazione di assemblee e momenti di confronto aperti anche alla cittadinanza. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà economiche e sociali che attraversano il Paese, richiamando l’attenzione delle istituzioni sulle esigenze del mondo della scuola.

La protesta del Pitagora-Croce rappresenta, secondo i promotori, anche una presa di posizione per ribadire che il Sud non intende rimanere a guardare mentre il costo della vita continua a pesare sulle famiglie e le prospettive delle nuove generazioni diventano sempre più incerte.

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