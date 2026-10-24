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Torre Annunziata, festa della Madonna della Neve: questa sera Monica Sarnelli e fuochi pirotecnici
La cantante napoletana si esibirà in piazza Giovanni XXIII dalle ore 21,30
Si concludono questa sera, sabato 24 ottobre, i festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, Patrona di Torre Annunziata. Dopo le celebrazioni religiose e la tradizionale processione del 22 ottobre, la città si prepara a vivere gli ultimi momenti della festa con un programma dedicato alla musica e allo spettacolo.
Monica Sarnelli in concerto in piazza Giovanni XXIII
Tra gli appuntamenti più attesi della serata c'è il concerto di Monica Sarnelli in piazza Giovanni XXIII, davanti alla Basilica della Madonna della Neve. La cantante napoletana, apprezzata per la sua voce intensa e per le interpretazioni dei grandi classici della canzone partenopea, sarà protagonista di uno spettacolo musicale che accompagnerà la conclusione dei festeggiamenti.
Il finale con i fuochi pirotecnici
A completare la serata sarà il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici, uno dei momenti più suggestivi e attesi dai cittadini.
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Un finale all'insegna della musica, della tradizione e della devozione popolare, che chiuderà un'altra edizione della festa della Madonna della Neve, profondamente legata alla storia e all'identità di Torre Annunziata.
Gli orari degli appuntamenti
Ore 21.30: concerto gratuito di Monica Sarnelli, “Chesta Sera… le più belle”, in piazza Giovanni XXIII.
Ore 23.00: spettacolo pirotecnico conclusivo sull'arenile pubblico nei pressi della Villa comunale.
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