Torre Annunziata, nuovo comandante della Polizia Locale: la decisione della Commissione Straordinaria

La Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata ha indetto una selezione pubblica per individuare il nuovo comandante della Polizia municipale. La procedura è stata avviata dopo l'esito negativo dell'interpello interno, al quale non ha partecipato alcun dipendente dell'Ente.

L'avviso, approvato con determinazione dirigenziale del 15 ottobre 2026, prevede il conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, con attribuzione della qualifica di Funzionario e di Elevata Qualificazione.

Nessuna candidatura tra i dipendenti comunali

Prima di avviare la selezione pubblica, l'Amministrazione aveva tentato di individuare una figura professionale all'interno dell'organico comunale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'interpello, pubblicato all'Albo Pretorio il 5 ottobre, prevedeva sette giorni per la presentazione delle candidature. Alla scadenza del termine, tuttavia, non è pervenuta alcuna domanda da parte dei dipendenti comunali.

Preso atto dell'esito negativo, la Commissione Straordinaria ha deciso di procedere con una selezione aperta a candidati esterni, per garantire il coordinamento, l'organizzazione e la direzione del Corpo di Polizia municipale.

La scelta spetterà alla Commissione Straordinaria

La procedura sarà disciplinata dall'articolo 110, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali e non avrà le caratteristiche di un concorso pubblico tradizionale.

Non sarà infatti predisposta alcuna graduatoria di merito. La Commissione Straordinaria procederà direttamente alla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, verificando le esperienze professionali maturate, le competenze specifiche e le capacità organizzative e gestionali.

Potranno inoltre essere previsti colloqui individuali per approfondire le competenze dichiarate.

La scelta finale, adeguatamente motivata, sarà effettuata direttamente dalla Commissione Straordinaria, che potrà anche decidere di non conferire l'incarico ad alcuno dei partecipanti, qualora non individui una professionalità ritenuta adeguata.

Requisiti richiesti e durata dell'incarico

Per partecipare alla selezione sono richiesti specifici titoli di studio universitari, tra cui lauree in Giurisprudenza, Economia e Scienze politiche, oltre a una comprovata esperienza professionale pluriennale nelle materie oggetto dell'incarico.

Particolare attenzione sarà riservata alle competenze in materia di sicurezza pubblica, polizia stradale, edilizia, ambientale e commerciale, nonché alla capacità di gestione del personale e delle risorse.

Il contratto decorrerà dalla data della sottoscrizione e resterà in vigore fino alla scadenza del mandato della Commissione Straordinaria, salvo che nel frattempo venga assunto a tempo indeterminato un nuovo comandante.

Domande entro il 30 ottobre

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura esclusivamente attraverso il portale nazionale del reclutamento inPA, entro le ore 23.59 del 30 ottobre 2026.

La selezione rappresenta un ulteriore passaggio nel processo di riorganizzazione della macchina amministrativa comunale, avviato dalla Commissione Straordinaria dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.