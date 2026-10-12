San Gennaro Vesuviano, nasce Diego: pesa 5 chili e mezzo. La curiosa coincidenza con Maradona

Un parto davvero eccezionale alla clinica Madonnina di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli.

Alle 5.30 di sabato 10 ottobre 2026 è venuto alla luce Diego, un neonato dal peso record di ben 5 chili e mezzo. La mamma, Debora, di Trecase, ha partorito con taglio cesareo, assistita ottimamente dalla dottoressa Cinzia Pascolati e dalle ostetriche Cinzia, Delia e Maria.

La gioia di papà Andrea e l'omaggio a Maradona

Diego è il primo figlio della coppia e papà Andrea, di Torre del Greco e tifosissimo del Napoli, non sta nella pelle per la felicità. Un primogenito maschio e la gioia di poterlo chiamare Diego, in omaggio al suo idolo di sempre, Diego Armando Maradona. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Ma a rendere ancora più singolare questa nascita è una curiosa coincidenza: Diego è venuto al mondo il 10/10, una data che ripete per ben due volte il numero 10, quello della maglia indossata dal leggendario fuoriclasse argentino.

Una coincidenza che sembra quasi uno scherzo del destino, destinata a rendere ancora più speciale il racconto della sua nascita.

L'emozione della zia, ostetrica nella stessa clinica

Particolarmente emozionata anche Cinzia Di Lauro, zia di Debora e ostetrica proprio alla clinica Madonnina, che ha avuto la gioia di assistere a un evento così straordinario.

«L'emozione è stata tanta – ha raccontato –. Vedere mia nipote mettere al mondo il suo primo figlio, e per di più un maschietto di 5 chili e mezzo, è una gioia che non si può descrivere».

Una nascita speciale, tra emozione e destino

Al di là del peso davvero fuori dal comune, la nascita di Diego è soprattutto una bellissima storia di famiglia, amore e felicità. Un evento che resterà per sempre impresso nel cuore dei suoi genitori e di quanti hanno condiviso quei momenti.

E chissà che quel nome e quella data così particolari non siano di buon auspicio per il piccolo Diego. Nessuno può sapere se un giorno inseguirà un pallone come il campione di cui porta il nome, ma una cosa è certa: per mamma Debora e papà Andrea il loro Diego ha già segnato il gol più bello, quello della vita.

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