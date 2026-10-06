Torre Annunziata, Savoia-Inter U23 al Giraud: cambia la viabilità, strade chiuse e divieti di sosta

A cura della Redazione

Sabato 10 ottobre il Savoia torna allo stadio Giraud di Torre Annunziata per affrontare l’Inter U23. In previsione di una grande partecipazione di pubblico, il Comando di Polizia Municipale ha predisposto una serie di provvedimenti per disciplinare la circolazione e la sosta nell’area adiacente all’impianto sportivo.

Le limitazioni scatteranno in due fasi: dalle ore 10 i divieti di sosta e fermata e dalle 12.30 quelli relativi alla circolazione, fino a cessata esigenza, prevista indicativamente per le ore 17.

Dalle 10 divieto di sosta e rimozione forzata

A partire dalle ore 10 e fino alle 17 circa sarà vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata, per tutte le categorie di veicoli in: TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti torre annunziata

via Simonetti , nel tratto tra via Tagliamonte e via Avallone, su entrambi i lati;

, nel tratto tra via Tagliamonte e via Avallone, su entrambi i lati; via Tagliamonte , tra piazza Ilardi e via Simonetti;

, tra piazza Ilardi e via Simonetti; via G. Avallone ;

; piazzale Gargiulo , lato curva;

, lato curva; piazzale Kennedy , lato tribuna;

, lato tribuna; viale Raffaele Pastore.

Dalle 12.30 scattano i divieti di transito

Dalle ore 12.30 e fino al termine delle esigenze legate alla partita, sarà vietato il transito, fatta eccezione per autorizzati, forze dell’ordine e mezzi di soccorso, in:

piazzale Gargiulo e piazzale Kennedy ;

; via Avallone , nel tratto tra via Simonetti e viale Raffaele Pastore;

, nel tratto tra via Simonetti e viale Raffaele Pastore; via Tagliamonte , tra piazza Ilardi e via Simonetti;

, tra piazza Ilardi e via Simonetti; viale Raffaele Pastore, in direzione Torre Annunziata-Trecase, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Casa Cirillo.

Sarà inoltre vietato l’accesso a viale Raffaele Pastore dall’intersezione con corso Umberto I ai veicoli provenienti da corso Umberto I o da via Nazionale.

Via Avallone temporaneamente a doppio senso

Sempre dalle 12.30, via Avallone diventerà temporaneamente a doppio senso di marcia nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Simonetti.

La modifica servirà a consentire l’accesso ai residenti diretti ai varchi e ai viali privati presenti lungo il tratto interessato.

Come cambia la circolazione

L'ordinanza prevede anche specifici obblighi di svolta per evitare che i veicoli raggiungano l'area interdetta attorno allo stadio.

In particolare, all'incrocio tra via Tagliamonte e piazza Ilardi, chi proviene dalla direzione Trecase-Torre Annunziata dovrà svoltare a sinistra e proseguire su piazza Ilardi.

Chi percorre via Simonetti in direzione Pompei-Torre del Greco, arrivato all'intersezione con via Tagliamonte dovrà svoltare a sinistra. Per i veicoli che percorrono via Tagliamonte provenendo da corso Umberto I e diretti verso via Simonetti sarà invece obbligatoria la svolta a destra.

Dove parcheggiare

Per chi raggiungerà lo stadio in auto, il Comando di Polizia Municipale ha individuato alcune strade nelle quali è consigliata la sosta, in alternativa ai parcheggi privati presenti nelle vicinanze del Giraud.

Le aree indicate sono via Tagliamonte, ad esclusione del tratto tra piazza Ilardi e via Simonetti; via Simonetti, nel tratto tra via Tagliamonte e via Maresca; corso Umberto I e piazza Ilardi.

Sul posto sarà predisposta anche un'apposita segnaletica per indirizzare gli automobilisti verso le aree di parcheggio consigliate.

Un'area riservata ai tifosi dell'Inter U23

Per i veicoli al servizio della tifoseria ospite sarà riservata un'area lungo viale Raffaele Pastore, sulla corsia in direzione Torre Annunziata-Trecase, nel tratto compreso tra il varco di prefiltraggio dello stadio destinato agli ospiti e l'intersezione con via Casa Cirillo.

L'area dovrà essere delimitata dalla Savoia Calcio 1908 almeno due ore prima dell'inizio della partita e ripristinata al termine delle esigenze connesse all'incontro, in coordinamento con le autorità di pubblica sicurezza.

Considerate le numerose modifiche alla circolazione, per chi non deve raggiungere lo stadio è consigliabile evitare l'area del Giraud nelle ore immediatamente precedenti e successive alla partita.

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