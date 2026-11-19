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Un investimento da oltre 21,6 milioni di euro per ridisegnare una parte significativa del territorio di Torre Annunziata, attraverso interventi di riqualificazione urbana che interesseranno via Gino Alfani, la Villa del Parnaso, la Villa comunale e il fronte mare.

Il Comune ha pubblicato il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione delle opere, dando così avvio a una nuova fase del programma di rigenerazione urbana della città.

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L'importo complessivo previsto è di 21.634.191 euro, IVA esclusa, comprensivo delle risorse destinate agli eventuali interventi di riqualificazione del waterfront. La procedura prevede l'individuazione di un unico operatore economico al quale affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, che saranno realizzati attraverso diversi interventi.

Da Rampa Nunziante a via Gino Alfani: oltre 8,7 milioni di euro

Una parte consistente delle risorse sarà destinata alla riqualificazione dell'area compresa tra Rampa Nunziante e il Litorale Alfani, per un investimento stimato di 8,7 milioni di euro.

Si tratta di uno degli ambiti individuati dal programma di rigenerazione urbana, che punta a intervenire su una porzione significativa del territorio cittadino, con particolare attenzione al rapporto tra il tessuto urbano e la fascia costiera.

I lavori saranno articolati in più fasi, con un primo intervento seguito da ulteriori opere previste dal programma complessivo.

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Via dei Mille e Villa del Parnaso: quasi 6 milioni di euro

Un secondo importante capitolo riguarda via dei Mille e la Villa del Parnaso, per i quali è previsto un investimento di circa 5,9 milioni di euro.

Il progetto sarà sviluppato attraverso tre distinti interventi, che interesseranno inizialmente le aree della Villa del Parnaso già nella disponibilità del Comune.

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Successivamente si procederà sulle ulteriori porzioni dell'area, comprese quelle interessate dall'ampliamento dell'accordo con la Città Metropolitana di Napoli.

Tra le opere previste figura anche un ponte pedonale di collegamento con via dei Mille, la cui realizzazione è inserita nella fase che comprende le aree da acquisire mediante esproprio.

Villa comunale, previsti lavori per quasi 5 milioni di euro

Un altro intervento significativo interesserà la Villa comunale di Torre Annunziata, con una dotazione economica di circa 4,95 milioni di euro.

A differenza degli altri ambiti, i lavori saranno realizzati attraverso un unico intervento, con l'obiettivo di portare avanti in maniera organica la riqualificazione dell'area.

La Villa comunale rappresenta uno degli spazi pubblici più importanti della città e la sua valorizzazione costituisce uno dei tasselli del più ampio programma di trasformazione urbana.

Waterfront, disponibili fino a 2 milioni per ulteriori interventi

Il piano contempla anche la possibilità di destinare fino a 2 milioni di euro alla riqualificazione del waterfront, attraverso ulteriori opere e servizi.

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In questo caso, tuttavia, l'attivazione degli interventi sarà subordinata all'approvazione dei relativi progetti e all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

Si tratta dunque di una previsione inserita nel programma complessivo, la cui concreta attuazione dipenderà dai successivi passaggi amministrativi e finanziari.

I finanziamenti e i tempi di realizzazione

Le risorse per la rigenerazione urbana provengono da diversi programmi di finanziamento.

Gli interventi nell'area di Rampa Nunziante-Litorale Alfani e nella Villa comunale sono sostenuti dal Programma regionale Campania FESR 2021-2027, nell'ambito del programma di rigenerazione urbana sostenibile PRIUS.

Per via dei Mille e Villa del Parnaso, invece, i fondi arrivano dal Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio-Pompei-Napoli.

Gli eventuali ulteriori interventi sul waterfront potranno essere finanziati attraverso fondi JESSICA e risorse comunali.

L'accordo con l'impresa aggiudicataria avrà una durata di 36 mesi. Per ciascun intervento sarà predisposto un progetto esecutivo, da consegnare ordinariamente entro 90 giorni dall'avvio della progettazione, salvo le riduzioni dei tempi proposte in sede di gara.

La durata effettiva dei lavori dipenderà invece dai tempi stabiliti per i singoli interventi.

Gara aperta fino al 18 dicembre

Le imprese interessate potranno presentare le proprie offerte entro le ore 12 del 18 dicembre 2026, attraverso la piattaforma telematica nazionale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

La scelta dell'operatore economico terrà conto sia della qualità delle proposte progettuali sia dell'offerta economica, attribuendo un peso maggiore agli aspetti tecnici.

La prima seduta pubblica telematica è fissata per le 12.15 dello stesso 18 dicembre.

L'avviso, firmato dal dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Torre Annunziata, Valentino Ferrara, segna un passaggio amministrativo importante per il programma di rigenerazione urbana.

Con la pubblicazione della gara si apre infatti la fase di selezione dell'impresa chiamata a progettare e realizzare le opere. Per l'avvio concreto dei cantieri saranno necessari l'aggiudicazione, la definizione dei singoli interventi e il completamento dei passaggi previsti.

Un programma di investimenti rilevante, destinato a incidere su alcune delle aree più significative di Torre Annunziata, dalla Villa comunale alla fascia costiera.

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