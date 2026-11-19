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Come risorge una città? È la domanda dalla quale prende il via il ciclo di incontri promosso dal comitato cittadino “Commissari Siamo Noi” di Torre Annunziata, un'iniziativa dedicata al confronto sulle scelte amministrative, sulla partecipazione dei cittadini e sulle responsabilità di chi governa e di chi è chiamato a esercitare una funzione di controllo.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 novembre 2026, alle ore 18, presso le Terme Vesuviane, in via Guglielmo Marconi 36, a Torre Annunziata.

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Ospite dell'incontro sarà Josi Della Ragione, sindaco di Bacoli, chiamato a raccontare la propria esperienza amministrativa e a confrontarsi sulle difficoltà, sulle scelte e sui risultati dell'attività di governo locale.

L'esperienza amministrativa di Bacoli al centro del confronto

Il primo incontro, intitolato “L'esperienza amministrativa di Bacoli”, offrirà l'occasione per approfondire il rapporto tra amministrazione pubblica, partecipazione civica e processi di cambiamento delle città.

L'obiettivo degli organizzatori è partire da un'esperienza concreta di governo del territorio per stimolare una riflessione sulle prospettive future di Torre Annunziata, città attualmente amministrata da una Commissione straordinaria dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.

A dialogare con il sindaco di Bacoli sarà Salvatore Aulicino Mazzei.

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Un ciclo di incontri sulla partecipazione e sulla responsabilità civica

L'iniziativa non si limiterà al primo appuntamento, ma inaugurerà un percorso di approfondimento attraverso il quale il comitato intende promuovere occasioni di discussione pubblica sui problemi e sulle prospettive della città.

Al centro del progetto vi è l'idea che il cambiamento di una comunità debba passare anche attraverso la conoscenza delle esperienze amministrative di altri territori e il coinvolgimento diretto dei cittadini.

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«Conoscere altre esperienze non significa cercare qualcuno a cui delegare il cambiamento, ma costruire gli strumenti per esserne parte», sottolineano i promotori.

Un messaggio che richiama il valore della partecipazione civica e della responsabilità collettiva, in una fase particolarmente delicata per la vita istituzionale di Torre Annunziata.

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