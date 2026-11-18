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Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque posti di funzionario tecnico, con contratto a tempo pieno e indeterminato. La procedura, prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001, è rivolta ai dipendenti già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento rientra nel Piano triennale del fabbisogno del personale 2026-2028, aggiornato dalla Commissione straordinaria che attualmente amministra l'Ente.

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La selezione dopo il mancato arrivo di candidature

L'avviso è stato approvato con determinazione dirigenziale del 17 novembre 2026, dopo l'esito negativo della precedente procedura di mobilità obbligatoria.

Quest'ultima era riservata al personale in disponibilità del Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, in liquidazione. Alla scadenza del 15 novembre non era pervenuta alcuna candidatura, rendendo necessario avviare una nuova selezione.

Chi può partecipare

La procedura è riservata ai dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno e indeterminato, inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, già categoria D, con profilo tecnico o equivalente.

Tra i requisiti richiesti figurano il superamento del periodo di prova, l'assunzione tramite concorso pubblico e il possesso di una laurea nelle discipline indicate dal bando, tra cui Architettura, Ingegneria civile e ambientale, Edilizia e Pianificazione territoriale.

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Sono inoltre richieste conoscenze informatiche e della lingua inglese, oltre agli ulteriori requisiti previsti dall'avviso.

Selezione per titoli e colloquio

La valutazione prevede un punteggio massimo di 60 punti, suddivisi tra titoli, anzianità di servizio, esigenze familiari e colloquio.

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Quest'ultimo consentirà di verificare le competenze tecniche, le esperienze professionali e le capacità dei candidati. Per essere giudicati idonei sarà necessario ottenere almeno 21 punti su 30 al colloquio.

Domande entro il 17 dicembre

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale InPA, entro le ore 23:59 del 17 dicembre 2026.

L'avviso integrale è consultabile anche sul sito istituzionale del Comune di Torre Annunziata, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Link per le candidature: Portale nazionale del reclutamento InPA