Torre Annunziata, cresce la tensione al Comune: i sindacati minacciano lo sciopero

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Si aggrava lo scontro tra le organizzazioni sindacali e la Commissione straordinaria del Comune di Torre Annunziata. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione dei dipendenti comunali, arriva una nuova presa di posizione di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), che sollecitano l'intervento urgente del Prefetto di Napoli per scongiurare un'ulteriore escalation della vertenza.

A far precipitare la situazione è stata la revoca delle procedure di progressione verticale riguardanti 18 posti, disposta dall'Amministrazione comunale con la determinazione dirigenziale n. 527 del 30 ottobre 2026.

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Una decisione che i sindacati giudicano particolarmente grave, soprattutto perché intervenuta mentre era già stato proclamato lo stato di agitazione del personale e richiesta l'attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge.

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La revoca delle 18 progressioni verticali fa esplodere la protesta

La nuova iniziativa sindacale fa seguito all'assemblea generale dei dipendenti del 27 ottobre e alla successiva proclamazione dello stato di agitazione, formalizzata il 28 ottobre.

Come già riportato da TorreSette, alla base della mobilitazione vi sono numerose criticità denunciate dalle organizzazioni sindacali: carenza strutturale di personale, disparità nell'accesso allo smart working, mancato pagamento della performance 2025 e del salario accessorio 2026, oltre a un clima di crescente tensione all'interno degli uffici comunali.

A queste problematiche si aggiunge ora la revoca delle progressioni verticali, precedentemente avviate con la determinazione dirigenziale n. 610 del 30 dicembre 2025.

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Secondo i rappresentanti dei lavoratori, il provvedimento rappresenta «un atto di estrema gravità», che mortifica le professionalità presenti nell'Ente e compromette le aspettative di crescita del personale.

Nella nota inviata al Prefetto, i sindacati denunciano inoltre quella che considerano una «totale chiusura al dialogo da parte della Commissione Straordinaria», sostenendo che la decisione unilaterale abbia ulteriormente aggravato il clima lavorativo.

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I sindacati chiedono al Prefetto la convocazione immediata delle parti

Nel documento, indirizzato al Prefetto di Napoli e trasmesso per conoscenza alla Commissione straordinaria, al segretario generale e alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, le organizzazioni sindacali avanzano due richieste precise.

La prima riguarda l'immediata convocazione delle parti per il tentativo di conciliazione, finalizzato ad affrontare le questioni alla base della vertenza e a ristabilire corrette relazioni sindacali.

La seconda è rivolta direttamente alla Commissione straordinaria, alla quale viene chiesto di sospendere l'efficacia della determinazione n. 527 del 30 ottobre, in attesa del confronto prefettizio, riaprendo un tavolo di discussione sulla valorizzazione del personale.

I sindacati lamentano, inoltre, che nonostante la precedente richiesta di attivazione della procedura di raffreddamento e conciliazione, non sia ancora arrivata una convocazione formale da parte della Prefettura.

Senza risposte, possibile sciopero generale dei dipendenti comunali

Le organizzazioni sindacali avvertono che, in assenza di una tempestiva convocazione e di segnali concreti da parte dell'Amministrazione, la mobilitazione potrebbe intensificarsi fino alla proclamazione di una prima giornata di sciopero generale dei dipendenti comunali.

Una prospettiva che rischia di aprire una fase ancora più complessa per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali.

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La vertenza si inserisce, infatti, in un momento particolarmente delicato per Torre Annunziata, amministrata dalla Commissione straordinaria dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il confronto richiesto al Prefetto potrebbe rappresentare un passaggio decisivo per tentare di ricomporre il conflitto, affrontare le rivendicazioni dei lavoratori e ristabilire un clima di collaborazione all'interno della macchina amministrativa.

Ulteriori elementi di tensione nel clima interno al Comune

A margine del documento sottoscritto dalle organizzazioni sindacali, emergerebbero ulteriori elementi di tensione nel già delicato clima all'interno del Comune.

Secondo informazioni raccolte da TorreSette, circolerebbero indiscrezioni circa possibili iniziative nei confronti di un rappresentante della RSU, che potrebbero eventualmente assumere anche carattere disciplinare.

Si tratta, tuttavia, di circostanze che non trovano riscontro nella nota ufficiale delle organizzazioni sindacali e sulle quali, al momento, non risultano conferme documentali. Restano pertanto da verificare sia l'effettiva esistenza di tali iniziative sia la loro eventuale natura.

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