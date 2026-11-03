Addio a Giuseppe Lucibelli, medico veterinario e giornalista: Torre Annunziata perde un amico

Dirigente dell'ASL Napoli 3 Sud, è venuto a mancare nella notte a seguito di un infarto. Professionista stimato, uomo di cultura e profondamente legato alla sua città

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Ci sono notizie devastanti che lasciano impietriti perché giungono impreviste, inattese, brusche. Questa notte per un infarto improvviso è venuto a mancare Giuseppe Lucibelli, dirigente dell’Unità Operativa Veterinaria dell’Asl, giornalista e scrittore.

Peppino, il carissimo Peppino, aveva 64 anni. Persona straordinaria, prima che professionista esemplare, il suo sorriso coinvolgente caratterizzava e favoriva tutti i suoi innumerevoli rapporti in campo sanitario e giornalistico.

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Una notizia che colpisce particolarmente chi, come noi, ha avuto il piacere di conoscerlo personalmente, di apprezzarne le qualità umane e professionali e di condividere con lui la passione per il giornalismo e l'amore per Torre Annunziata.

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Perché Giuseppe Lucibelli non era soltanto un professionista stimato, ma anche un uomo profondamente legato alle proprie radici, alla storia e alle tradizioni della sua città.

Una vita tra professione, giornalismo e cultura

Giuseppe aveva dedicato gran parte della propria vita professionale alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, ricoprendo incarichi di responsabilità nell'ambito dei servizi veterinari dell'Azienda sanitaria.

Accanto all'attività professionale aveva coltivato con passione anche il giornalismo. Giornalista pubblicista, aveva collaborato a iniziative editoriali e diretto NewsVetNapoli, il periodico online dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli.

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Una passione, quella per la scrittura, che si intrecciava con l'interesse per la storia locale e con il desiderio di conservarne e tramandarne la memoria.

Tra i suoi lavori anche il volume Savoia, storia e leggenda dall'Oncino al Giraud, dedicato alla storia della squadra di calcio cittadina, e il più recente Il leone, il sole e le stelle, nel quale aveva ripercorso le vicende della propria famiglia e il legame con Torre Annunziata.

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Il ricordo di un amico e collega

Ci sono notizie che, per chi fa questo mestiere, sono più difficili da scrivere delle altre. Quella della morte di Giuseppe è certamente una di queste.

Giuseppe era anche un collega giornalista, un uomo che conosceva il valore delle parole e l'importanza della memoria. Ed è proprio attraverso le parole che oggi vogliamo ricordarlo.

Resta il dispiacere per una scomparsa improvvisa, che non lascia il tempo di prepararsi a un addio. E resta soprattutto il ricordo di una persona che ha saputo affiancare all'impegno professionale l'interesse per la cultura e per la storia della propria comunità.

Il cordoglio di TorreSette

Con la scomparsa di Giuseppe Lucibelli, Torre Annunziata perde un professionista, un giornalista e un cittadino che ha contribuito, anche attraverso i suoi scritti, a custodirne la memoria.

Per noi di TorreSette, viene a mancare anche un amico. Ed è questo l'aspetto più doloroso di una notizia che mai avremmo voluto dare.

La redazione stringe in un forte abbraccio la moglie Rita Amoruso, le figlie Simona e Nives e il cognato Raffaele Schettino, direttore della testata giornalistica Metropolis.