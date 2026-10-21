Torre Annunziata, emergenza rifiuti: stop alle bancarelle del 22 ottobre e al mercato settimanale

La protesta degli autotrasportatori mette in ginocchio il servizio di raccolta dei rifiuti e costringe il Comune di Torre Annunziata a varare misure straordinarie. A farne le spese sono anche gli operatori commerciali: stop alle bancarelle della festa patronale, al mercato settimanale del venerdì e al commercio ambulante alimentare.

È quanto stabilito dalla Commissione Straordinaria, che ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente per fronteggiare le criticità legate al trasporto e al conferimento dei rifiuti negli impianti di trattamento.

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Bancarelle della festa patronale, stop dalle 7 di venerdì

Il provvedimento arriva proprio alla vigilia delle celebrazioni patronali del 22 ottobre. Le attività commerciali temporanee autorizzate per la ricorrenza potranno proseguire fino alle 7 di venerdì 23 ottobre, quando scatterà il divieto nelle aree interessate dalla manifestazione.

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La sospensione resterà in vigore fino a nuovo provvedimento. Nessuna limitazione, invece, per i negozi e gli altri esercizi commerciali in sede fissa.

Salta il mercato settimanale, sospeso anche il commercio itinerante alimentare

A subire le conseguenze dell’emergenza sarà anche il tradizionale mercato del venerdì. L’ordinanza vieta l’occupazione dei posteggi e lo svolgimento delle attività di vendita nella seduta settimanale, fino al superamento delle criticità.

Disposta inoltre la sospensione del commercio itinerante di prodotti alimentari su tutto il territorio comunale.

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Rifiuti, trasporti in difficoltà e rischio per l’igiene urbana

Alla base della decisione ci sono le proteste e i blocchi degli autotrasportatori, che stanno provocando difficoltà nell’approvvigionamento di carburante e rallentamenti nel trasporto dei rifiuti verso gli impianti. Una situazione che rischia di compromettere ulteriormente il servizio di igiene urbana, rendendo necessarie misure preventive per evitare conseguenze sulla salute pubblica.

La Commissione Straordinaria sottolinea il carattere temporaneo dei divieti, che saranno rivisti in base all’evoluzione dell’emergenza.

Intanto, l’Amministrazione comunale invita cittadini e commercianti alla collaborazione. La ripresa delle attività sospese dipenderà dal ritorno alla normalità del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti.