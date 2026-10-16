Torre Annunziata, traffico in tilt in via Gino Alfani per i lavori dell'Enel

A cura della Redazione

Traffico in tilt in via Gino Alfani, a Torre Annunziata, a causa dei lavori dell'Enel sulla rete dei sottoservizi.

Per evitare la chiusura di una delle principali arterie cittadine, si è deciso di mantenere la strada aperta alla circolazione veicolare durante gli interventi. Una scelta che ha tuttavia provocato inevitabili rallentamenti, con lunghe code di auto che hanno paralizzato la viabilità.

Sul posto è presente una pattuglia della Polizia Municipale per gestire il traffico e limitare i disagi.

Agli automobilisti si consiglia di utilizzare percorsi alternativi, laddove possibile, per evitare di rimanere bloccati nel traffico.