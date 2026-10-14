Torre Annunziata, guasto idrico: mancanza d'acqua in via Caravelli e via Prota

A cura della Redazione

La GoriI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso, nelle seguenti zone del Comune di Torre Annunziata: via Caravelli, via Prota e tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 18:00 di mercoledì 14 ottobre 2026.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.