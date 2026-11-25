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Si protrarrà fino alle ore 17 di oggi, mercoledì 25 novembre, la mancanza d'acqua nella zona nord di Torre Annunziata.

La Gori informa che il guasto alla rete idrica è risultato più serio di quanto inizialmente previsto. Il ripristino dell'erogazione, annunciato dapprima per le ore 10 e successivamente posticipato alle 13, è stato ulteriormente rinviato alle 17.

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Le strade interessate dal disservizio

Piazza Ilardi; via Dino Salvatore; via Giuseppe Tagliamonte; via Maresca; tutte le traverse della zona.

Si allungano, dunque, i tempi di attesa per i residenti, costretti a fare i conti con i disagi provocati dalla prolungata interruzione del servizio idrico.

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