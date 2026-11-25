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Torre Annunziata, senz'acqua fino alle 17: Gori rinvia il ripristino nella zona nord
Il guasto è più grave del previsto: nuovo slittamento dei tempi di ripristino
Si protrarrà fino alle ore 17 di oggi, mercoledì 25 novembre, la mancanza d'acqua nella zona nord di Torre Annunziata.
La Gori informa che il guasto alla rete idrica è risultato più serio di quanto inizialmente previsto. Il ripristino dell'erogazione, annunciato dapprima per le ore 10 e successivamente posticipato alle 13, è stato ulteriormente rinviato alle 17.
Le strade interessate dal disservizio
Piazza Ilardi; via Dino Salvatore; via Giuseppe Tagliamonte; via Maresca; tutte le traverse della zona.
Si allungano, dunque, i tempi di attesa per i residenti, costretti a fare i conti con i disagi provocati dalla prolungata interruzione del servizio idrico.
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