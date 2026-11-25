Rinnovate le misure straordinarie per la sicurezza urbana, con divieti di stazionamento e provvedimenti di allontanamento.

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Restano in vigore le misure straordinarie per garantire la sicurezza urbana a Torre Annunziata. Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nella giornata di martedì 24 novembre la proroga delle ordinanze relative all'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata, comunemente denominate "zone rosse", la cui scadenza era fissata al 25 novembre.

Il provvedimento, adottato nell'ambito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, interessa anche i comuni di Pomigliano d'Arco e San Giorgio a Cremano.

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Alla base della decisione ci sono i risultati positivi registrati durante i mesi di sperimentazione del dispositivo, finalizzato a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità, illegalità e degrado urbano.

Le strade e le piazze interessate a Torre Annunziata

Restano confermate le nove aree cittadine già individuate dalla Prefettura lo scorso maggio. Nel dettaglio: Via Prota; Via Caravelli; Via Gino Alfani; Corso Umberto I, nel tratto compreso tra via Gino Alfani e via Poerio; Piazza Nicotera; Piazza Risorgimento; Viale Francesco Manfredi; Piazza Imbriani; Viale Marconi.

Si tratta di zone particolarmente frequentate, nelle quali si intende garantire una maggiore sicurezza ai cittadini attraverso una presenza più incisiva delle forze dell'ordine.

Cosa prevedono le ordinanze

L'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata consente alle forze dell'ordine di adottare provvedimenti di allontanamento e divieti di stazionamento nei confronti di persone che, oltre ad essere state denunciate negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, assumano comportamenti violenti, minacciosi o ripetutamente molesti, tali da determinare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica.

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La misura non comporta limitazioni generalizzate alla circolazione dei cittadini, né restrizioni alle normali attività commerciali. L'obiettivo è assicurare la libera fruizione degli spazi pubblici, contrastando comportamenti che possano compromettere la tranquillità di residenti e visitatori.

Sicurezza urbana, prosegue il monitoraggio della Prefettura

Con la proroga delle ordinanze, dunque, si intende dare continuità all'attività di prevenzione avviata nei mesi scorsi nei tre comuni dell'area vesuviana.

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La Prefettura continuerà a monitorare la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'intera area metropolitana di Napoli, valutando anche la possibilità di estendere le misure ad altre zone sensibili, al fine di consolidare i risultati finora conseguiti.

Per Torre Annunziata, il rinnovo del dispositivo rappresenta un ulteriore strumento di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado, in un territorio in cui la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici continuano a rappresentare questioni prioritarie.

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