TorreSette torresette.news
Torre Annunziata, via Giardino diventa set per il film con Papaleo e D'Amore
Mezzi e attrezzature cinematografiche davanti alla Basilica della Madonna della Neve per le riprese della nuova pellicola.
Torre Annunziata torna protagonista sul grande schermo con le riprese cinematografiche di “Missione San Gennaro”, il nuovo film diretto da Ludovico Di Martino, con protagonisti Rocco Papaleo e Marco D'Amore.
Da stamattina due grandi mezzi di produzione cinematografica della flotta di VGroove, un'azienda campana specializzata nei trasporti cinematografici, sono parcheggiati in piazza Giovanni XXIII, davanti alla Basilica della Madonna della Neve. La presenza della troupe ha suscitato curiosità tra i cittadini, con le prime immagini dei preparativi già diffuse sui social.
Il film sul tesoro di San Gennaro
Ambientata nel 1947, la pellicola racconta il rocambolesco viaggio per riportare a Napoli dal Vaticano il tesoro di San Gennaro, attraverso una storia che intreccia vicende realmente accadute e commedia.
Oltre a Rocco Papaleo e Marco D'Amore, nel cast figurano Carlo Buccirosso, Ivana Lotito, Giovanni Esposito, Pia Lanciotti, Marcello Romolo, Carmen Pommella, Fabrizio Colica e Salmo.
Il film è prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema, in associazione con FilmAffair.
Torre Annunziata tra le location della pellicola
La città oplontina rientra tra le location scelte per l'ultima settimana di lavorazione del film. Via Giardino, infatti, sarà il set per la riprese di alcune scene del film. Il Comune di Torre Annunziata aveva già concesso il patrocinio morale alla produzione cinematografica con un provvedimento dello scorso 20 ottobre.Le notizie di Torre Annunziata in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Per la città, la presenza della troupe rappresenta una nuova occasione di promozione e valorizzazione del territorio attraverso il cinema.
L'uscita della pellicola nelle sale cinematografiche è prevista nella seconda metà del 2027.
(Foto Gargiulo)
Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/attualita/2026/11/24/torre-annunziata-via-giardino-diventa-set-per-il-film-con-papaleo-e-damore
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.