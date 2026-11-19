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Giovanni Forgione è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata. La nomina è stata ufficializzata dalla Commissione straordinaria con il decreto numero 22 del 19 novembre 2026, al termine della procedura comparativa avviata per individuare il responsabile della Polizia Locale e della Protezione Civile.

Per Forgione si tratta di un ritorno alla guida del Corpo, dopo aver già ricoperto lo stesso incarico durante la precedente gestione commissariale e successivamente nel periodo dell'amministrazione guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo.

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Il suo precedente mandato si era concluso il 21 ottobre 2025, quando l'allora primo cittadino aveva deciso di non rinnovargli l'incarico.

Il ritorno dopo le vicende della precedente amministrazione

La nomina assume particolare rilievo anche alla luce delle vicende che hanno interessato l'amministrazione comunale negli ultimi anni.

Durante il periodo in cui era alla guida della Polizia Municipale sotto l'amministrazione Cuccurullo, Forgione aveva trasmesso alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata alcune annotazioni riguardanti situazioni di particolare rilevanza, successivamente divenute di dominio pubblico.

Su tali vicende si è poi concentrata l'attenzione investigativa della Guardia di Finanza.

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Un passaggio significativo nella storia amministrativa recente della città, oggi nuovamente affidata a una Commissione straordinaria dopo lo scioglimento del Consiglio comunale.

La scelta della Commissione straordinaria

Nel decreto di nomina, la Commissione evidenzia che Forgione è stato individuato, all'esito della valutazione comparativa delle candidature, come il professionista «maggiormente rispondente al profilo professionale richiesto e alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione».

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Il provvedimento sottolinea inoltre le numerose esperienze maturate dal nuovo comandante alla guida della Polizia Locale in diversi Comuni, oltre alle collaborazioni con Commissioni straordinarie nominate ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali e agli incarichi di sovraordinato previsti dall'articolo 145.

Tra gli elementi considerati nella scelta figura anche la conoscenza del territorio oplontino.

La Commissione rileva infatti che Forgione ha acquisito un'approfondita conoscenza del contesto sociale e amministrativo di Torre Annunziata, avendo già svolto per un periodo significativo le funzioni di comandante della Polizia Municipale.

Un incarico fino alla scadenza della gestione commissariale

Il nuovo incarico sarà conferito a tempo pieno e determinato, con inquadramento nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Forgione resterà alla guida della Polizia Locale e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato della Commissione straordinaria oppure fino all'eventuale assunzione a tempo indeterminato di un nuovo comandante, qualora questa intervenga prima.

Con il suo ritorno, l'amministrazione commissariale affida dunque la direzione della Polizia Municipale a una figura che conosce già la macchina comunale e le principali problematiche del territorio.